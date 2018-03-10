Osmanlıspor 2 - 1 Bursaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Osmanlıspor-Bursaspor maçı 3 gole sahne oldu. Osmanlıspor, Bursaspor'u Aminu ve Regattin'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bursaspor'un tek sayısını Ekoko kaydetti. İşte Osmanlıspor-Bursaspor maçının özeti ve tüm detayları...



Maça çok hızlı başlayan Osmanlıspor 17'de Umar Aminu ve 43. dakikada Regattin'in golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya iyi giren Bursaspor, 48'de Kembo-Ekoko ile durumu 2-1'e getirdi.



İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Osmanlıspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 24 yaparken, Bursaspor ise 30 puanda kaldı.

OSMANLISPOR 2 - 1 BURSASPOR



STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal



OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza (Dk. 76 Mehmet Güven), Regattin, Sadeghian (Dk. 55 Serdar Gürler), Umar (Dk. 90+1 Numan Çürüksu), Mehmet Batdal

BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 46 Sow), Ertuğrul Ersoy, Titi, Aziz Eraltay, Agu, Shehu, Kembo, Batalla, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Delarge), Stancu (Dk. 80 Grozav)



GOLLER: Dk. 17 Umar, Dk. 44 Regattin (Osmanlıspor), Dk. 48 Kembo (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Shehu, Dk. 86 Grozav, Dk. 87 Batalla (Bursaspor), Dk. 54 Ceyhun Gülselam, Dk. 56 Pinto, Dk. 82 Regattin, Dk. 90+4 Mehmet Güven (Osmanlıspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

17. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Regattin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte bulunan Mehmet Batdal'dan seken topu Umar altıpas önünden ağlara gönderdi.

22. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan kullandığı köşe atışında, ön direğe hareketlenen Agu'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

35. dakikada Kembo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batalla'nın şutunda, Muhammed Bayır'dan seken top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

40. dakikada Regattin'in soldan kullandığı köşe atışında, Anıl Karaer topa kafayı vurdu. Aziz Eraltay, arka direkte meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Umar'ın düşürülmesi sonrası hafif sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Regattin geldi. Uzak mesafe olmasına rağmen orta açmak yerine direkt kaleyi düşünen Regattin, kaleci Harun Tekin'i de yanıltarak topu filelerle buluşturdu: 2-0.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada soldan ceza sahasına giren Regattin, topu Sadeghian'a çıkardı. İranlı futbolcunun müsait pozisyondaki vuruşunda, top üstten auta gitti.

48. dakikada Bursaspor farkı 1'e indirdi. Battalla'nın sağ köşe gönderine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, Agu ön direkte topu kafayla kaleye gönderdi. Karcemarskas'tan dönen topu Kembo tamamladı: 2-1

71. dakikada Regattin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler, sağdan topu içeriye çevirdi. Umar'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta son anda topa ayak koyan Agu, golü önledi.

83. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası hafif sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin, topu kornere çeldi.

88. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Serdar Gürler geçti. Serdar'ın vuruşunda, top sağ direğin hemen yanından dışarı çıktı.