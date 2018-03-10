Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası Beşiktaş-Gençlerbirliği maçına sahne oldu. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Talisca'nın golüyle 1-0 yenerek puanını 50 yaptı ve Süper Lig'de zirveye ortak oldu. İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının özeti, tartışmalı penaltı pozisyonları ve tüm detayları...

Maça iki takımda kontrollü başladı. Beşiktaş, 15. dakikada Atiba'nın yerde kaldığı pozisyonda, Gençlerbirliği ise 42'de Tosic'in Jailton'a yaptığı müdahale sonrası penaltı bekledi. Ancak hakem Mustafa Öğretmenoplu iki pozisyona da 'devam' dedi.



Beşiktaş ilk yarıda Babel, Lens ve Negredo ile birçok kez gole yaklaşırken, Gençlerbirliği ise Skuletic ile etkili oldu. İlk yarı golsüz geçilirken, Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. 53'te Tolgay'ın güzel pasına hareketlenen Talisca topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 70'te Negredo ve 73'te Tolgay ile iki net fırsatta kaleci Hopf'u geçemeyen Beşiktaş, ikinci golü bir türlü bulamadı.



Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda da kalesinde devleşen Hopf'u mağlup edemese de maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla puanını 50 yapan Beşiktaş, zirvede Başakşehir ve 1 maçı eksik olan Galatasaray'la aynı puana ulaştı. Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Sahadan yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.





BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ



STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

YAYIN: BeIN SPORTS 1



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur, Scekic, Milinkovic, Alper, Pogba, Skuletic, Sessegnon, Aydın, Jailton

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI...



- 10. dakikada Gençlerbirliği adına kazanılan frikikte Milinkovic'in şutu Babel'den döndü. Babel kısa süreli sakatlık geçirdi.

- 15. dakikada üst üste çalımlarla ceza alanına giren Atiba bir anda yerde kaldı. Beşiktaş cephesi penaltı beklerken hakem 'devam' dedi.



- 21. dakikada Talisca'nın frikiği barajdan kornere gitti. Devam eden pozisyonda kafa vuruşunu ön direkte kaleci Hopf kurtardı.



- 25. dakikada Babel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu çekip sol ayağıyla uzak köşeyi düşündü. Ancak top üstten dışarı gidince Beşiktaş mutlak bir golden oldu.



- 30. dakikada Lens'in Negredo'ya 'al da at' dercesine pasını Hopf tokatladı, dönen topu alan Babel'in sert şutu üstten auta gitti.



- 32. dakikada Negredo ceza sahası içerisinde kafayı vurdu ancak top kaleyi bulmadı.



- 36. dakikada Skuletic'in sağ çaprazdan şutunu Fabri tokatladı.



- 44. dakikada Sessegnon'un frikiğinde yine Fabri son anda golü önledi.



- 46. dakikada Atiba çalımlarla ceza sahasına girdi ancak topa istediği gibi vuramadı. Beşiktaş cephesi pozisyonda yine penaltı bekledi ama hakem 'devam' dedi.



- 53. dakikada Tolgay'ın güzel pasında defansın arkasına sarkan Talisca'nın vuruşu ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.



- 62. dakikada Skuletic kornerde kafayı vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.



- 70. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ortasında Negredo rahat pozisyonda zayıf bir kafa vuruşu yaptı ve top kaleci Hopf'un kucağında kaldı.



- 73. dakikada Negredo'nun topuk pasıyla ceza alanında topu alan Tolgay Arslan, sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Hopf topu iki hamlede kontrol etti.



BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına göre tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Vagner Love'ı, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundurdu. Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ve Ryan Babel'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Alvaro Negredo ise Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans buldu.



Beşiktaş'ta kalede Fabricio Agosto Ramirez yine görev alırken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluştu. Ön liberoda Atiba Hutchinson ile Tolgay Arslan şans bulurken, bu oyuncuların önünde Jeremain Lens, Anderson Talisca ve Ryan Babel görev aldı.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği maçına iki önemli oyuncusundan yoksun çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında ayak parmağı kırılan Pepe, Trabzonspor mücadelesinde olduğu gibi 25. hafta karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli takımla oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma da ikinci kez bir lig mücadelesinde görev alamadı. Pepe ve Quaresma, karşılaşmayı beraber izledi. Beşiktaş'ta Vagner Love'ın yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek yedekler arasında bulundu.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ı büyük oranda doldurdu. Taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi. Diğer yandan, İstanbul'u etkisi altına alan sis, zaman zaman Vodafone Park'ın zeminine inse de kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı.



BEŞİKTAŞ 1 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ



STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Ekrem Kan, Hakan Yemişken



BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 64 Caner Erkin), Talisca (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Babel, Negredo (Dk. 74 Vagner Love)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Pogba, Alper Uludağ (Dk. 59 Khalili), Uğur Çiftçi, Scekic, Milinkovic, Jailton (Dk. 46 Zeki Yavru), Sessegnon, Aydın Karabulut (Dk. 68 Manu), Skuletic



GOL: Dk. 53 Talisca (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 37 Sessegnon, Dk. 41 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 54 Talisca, Dk. 57 Tosic, Dk. 60 Hutchinson (Beşiktaş)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

22. dakikada Lens'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Negredo ön direkte kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.

25. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Babel rakibinden sıyrılarak altıpasta şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.

30. dakikada Lens, Tolgay Arslan'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Kaleci Hopf'un müdahale ettiği top Babel'in önünde kaldı, siyah-beyazlı oyuncu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

32. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında arka direkte meşin yuvarlağa iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

34. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hutchinson, Negredo ile paslaşarak şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

36. dakikada Tosic ve Babel'in birbiriyle çarpışması sonrasında Skuletic ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu, kırmızı-siyahlı oyuncunun şutunda Fabricio meşin yuvarlağı çeldi. Devam eden pozisyonda Gökhan Gönül tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Ceza sahası önünden serbest vuruş kazanan başkent ekibinde topun başına geçen Sessegnon'un vuruşunda kaleci Fabricio meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson rakiplerinden sıyrıldı. Kanadalı oyuncu, müsait pozisyonda takım arkadaşı Lens ile aynı anda topa vurdu, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

52. dakikada Gökhan Gönül'ün uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Talisca dar açısına rağmen meşin yuvarlağa sert vurdu, kaleci Hopf iki hamlede topa sahip oldu.

53. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Tolgay Arslan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

69. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Negredo topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

73. dakikada Tolgay Arslan, Negredo'nun şık topuk pasıyla sağdan ceza sahasına girerek sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

88. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson'ın kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Hopf'tan dönen topu tamamlamak isteyen Vagner Love kalenin önünden meşin yuvarlağı auta attı.

90+3. dakikada Beşiktaş ceza sahasına gelen uzun topta Milinkovic'in kafa vuruşu kaleci Fabricio'da kaldı.

90+4. dakikada Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı futbolcunun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

