Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (BJK - Gençlerbirliği maçı şifresiz izle)

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı, Süper Lig 25. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak. Başakşehir'in kaybetmesiyle ligde ikincilik şansı yakalayan Beşiktaş, yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek ve zirve iddiasını devam ettirmek istiyor. 10 hafta sonra mağlup gelen Gençlerbirliği, siyah beyazlılarla yapacağı maçta yeni bir seri başlatmak istiyor. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK - Gençlerbirliği maçı muhtemel ilk onbirler, takımların son durumları ve maça dair detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak. Maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak. Arda Kardeşler dördüncü hakem olacak. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Siyah-beyazlılarımız, ligde 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Takımımız, ligin ilk yarısında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ekibimiz, ligde son olarak Trabzonspor’u 2-0 yendi. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a karşı aldığı mağlubiyetle 10 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Gençlerbirliği'yse, Beşiktaş deplasmanından yenilmeden dönmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını şifresiz olarak izlemek isterseniz aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ İLE GENÇLERBİRLİĞİ 90. KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 90. kez karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Luccas Claro ile tedavilerine devam edilen Palitsevich, Dialo ve Ahmet İlhan Özek Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisi süren Ahmet Oğuz'un durumu ise maç saatinde netleşecek.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 50 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 142 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibini İstanbul'da 3-1, Ankara'da da 1-0 yenen Beşiktaş, turu geçen taraf oldu.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 14 lig maçından 6'sını kazanabildi. İki ekip arasındaki son 14 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 44 lig maçının 29'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 79 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Zeki, Mert, N'Diaye, Pogba, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili, Milinkovic, Sessegnon, Skuletic