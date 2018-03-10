Süper Lig puan durumu: Alanya - Başakşehir maç özeti (25. hafta maç programı)

Süper Lig 25. haftası Aytemiz Alanyaspor- Medipol Başakşehir maçı ile dün akşam başladı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor, güçlü rakibini 4-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Başakşehir 50 puanla 2. sırada yer alırken Alanyaspor, puanını 27'ye çıkardı ve puan cetvelinde 13. sıraya yükseldi. Bu maçın özetini haberimizden izleyebilirsiniz. İşte Süper Lig puan durumu, 25. haftanın maç programı, Lig TV maç özetleri...

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir karşısında sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı. Alanyaspor'un gollerini 32. dakikada Junior Fernandes, 66. dakikada Efecan Karaca, 80. dakikada Emre Akbaba ve 88. dakikada Junior Fernandes attı. Medipol Başakşehir'in tek golü 84. dakikada Bajic'ten geldi. Bu maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Alanyaspor - Başakşehir maç özeti izle (Lig TV maç özetleri)

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 25. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig'de 27, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 26. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor 4-1 Medipol Başakşehir

10 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

11 Mart Pazar:

13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

12 Mart Pazartesi:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)

Spor Toto 1. Lig

10 Mart Cumartesi

13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)

15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor (Ümraniye Belediyesi)

15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)

11 Mart Pazar:

13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Gaziantep)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

12 Mart Pazartesi:

15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

18.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)

18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)