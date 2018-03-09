Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın açılış mücadelesi olan Alanyaspor-Başakşehir maçı nefesleri kesti. 5 golün atıldığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Alanyaspor, Başakşehir'i 4-1 yendi. Alanyaspor'a galibiyeti Junior Fernandes (2), Efecan ve Emre Akbaba getirirken, Başakşehir'in tek golünü Bajic kaydetti. Başakşehir'de kırmızı kart gören Epureanu ve sarı kart gören Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Alanyaspor'da ise Emre Akbaba 90'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte Alanyaspor-Başakşehir maçının özeti, önemli dakikaları ve tüm ayrıntıları...

Maça Başakşehir hızlı başlasa da Alanyaspor 32. dakikada Junior Fernandes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 66'da sahneye çıkan Efecan skoru 2-0'a getirirken, 71'de kırmızı kart gören Epureanu hem Başakşehir'i 10 kişi bıraktı, hem de Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.



Durmak bilmeyen Alanyaspor'da 81. dakikada sahneye Emre Akbaba çıktı ve attığı golle skoru 3-0 yaptı. 3 dakika sonra Riad Bajic, Başakşehir'in tek golünü atan isim oldu: 3-1. 88'de maçta açılışı yapan Junior Fernandes son sözü de söyledi ve durumu 4-1 yaptı.

90. dakikada Alanyaspor'da Emre Akbaba kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı dakikada Başakşehir'de ise sarı kart gören Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçında cezalı durumu düştü. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor mücadeleyi 4-1 kazandı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 27 yaparken, Başakşehir ise 50 puanda kaldı.



AYTEMİZ ALANYASPOR - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Bahçeşehir Okulları

SAAT: 20.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: BeIN SPORTS 1



ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Mbilla

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal



MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI...

- 4. dakikada Caiçara'nın kafa vuruşunda kaleci Haydar gole izin vermedi.



- 13. dakikada Başakşehir savunmasının hatası ile topla buluşan Emre Akbaba, rakip ceza sahası yayına kadar topu sürüp şutunu çekti. Top kaleci Volkan Babacan'ın üzerine gitti.



- 20. dakikada Haydar-Nsakala anlaşmazlığı sonrasında Visca araya girmek istedi ancak Haydar son anda topu tutmayı başardı.



- 26. dakikada Emre Belözoğlu'nun ortasında Epureanu topu indirdi ancak Alanya savunması topu uzaklaştırdı.



- 28. dakikada Epureanu'nun büyük hatasında topu kapan Mbilla, ceza alanına girip vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti. Alanyaspor, net gol pozisyonunu değerlendiremedi.

- 31. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında iyi yükselen Mahmut'un kafa vuruşu auta gitti.



- 32. dakikada Junior Fernandes sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve şutunu çekip Volkan Babacan'ı avlayarak Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.



- 39. dakikada Alanyaspor ikinci golü buldu ancak hakem Cüneyt Çakır, Junior Fernandes'in faul yaptığına hükmederek golü geçersiz saydı.



- Aynı dakikada Başakşehir savunması yine inanılmaz bir hata yaptı. Emre Akbaba kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunu yaptı, Volkan Babacan gole izin vermedi.



- 40. dakikada Junior Fernandes, Başakşehir savunmasının arkasına sarktı. Fernandes, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ama Volkan Babacan yine gole izin vermedi.



- 44. dakikada Efecan'ın pasında topu alan Mbilla dönerek vuruşunu yaptı ve top dışarı gitti. Alanyaspor bir net gol fırsatından daha yararlanamadı.



- 49. dakikada Başakşehir atağında Emre'nin kullandığı serbest vuruşu Haydar kornere tokatladı.



- 54. dakikada Başakşehir gole yaklaştı! Alanya kalecisi Haydar önce Visca'nın, ardından da Bajic'in vuruşunda gole izin vermedi.



- 66. dakikada arka direkte topla buluşan Efecan topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor adına durumu 2-0'a getirdi.



- 68. dakikada Emre Belözoğlu'nun sert şutunu Haydar harika tokatladı.



- 71. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Epureanu, kırmızı kartla Başakşehir'i 10 kişi bıraktı. Epureanu, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.



- 81. dakikada sahneye bu kez Emre Akbaba çıktı ve attığı golle skoru 3-0 yaptı.



- 84. dakikada Elia'nın ceza sahası içerisine verdiği pasta Bajic golü attı ve farkı ikiye indirdi: 3-1



- 88. dakikada Junior Fernandes bir kez daha ağları havalandırarak durumu 4-1 yaptı.



- 90. dakikada Emre Akbaba kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



- 90. dakikada Emre Belözoğlu sarı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.



AYTEMİZ ALANYASPOR 4 - 1 MEDIPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 84 Fofana), Efecan Karaca (Dk. 79 Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Mbilla (Dk. 67 Villafanez)

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 46 Bajic), Kerim Frei (Dk. 79 Elia), Mevlüt Erdinç (Dk. 69 Napoleoni)



GOLLER: Dk. 32 ve 88 Junior Fernandes, Dk. 66 Efecan Karaca, Dk. 80 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 84 Bajic (Medipol Başakşehir)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 71 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 90 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 65 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+1 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada Kerim Frei'ın, korner çizgisine yakın bölgeden ceza sahasına ortasında, arka direkte Caiçara'nın kafa vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz topa sahip oldu.

14. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının hatası sonrası topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası çizgisine kadar gelerek şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

28. dakikada Epureanu'dan kaptığı topla sağdan ceza alanına giren Mbilla'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

32. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Mbilla, Junior Fernandes'e topuk pası çıkardı. Attamah'ı geçen Junior Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada kaleci Volkan Babacan'ın hatalı pasında top, Mbilla'nın önüne düştü. Bu futbolcu topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın şutunda, Volkan Babacan topu kontrol etti.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın sert şutunda, kaleci Haydar Yılmaz topu çeldi. Dönen topu Bajic tamamlamak istedi. Haydar bir kez daha gole izin vermedi. Welinton topu uzaklaştırdı.

66. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un soldan atağında Junior Fernandes, ceza sahasındaki Taha Yalçıner'e topu çıkardı. Taha Yalçıner'in arka direğe yerden pasında topu kontrol eden Efecan Karaca, kaleci Volkan Babacan'ın üstünden topu ağlara gönderdi: 2-0.

80. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Orta sahada topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın pasıyla ceza sahasına giren Junior Fernandes, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre Akbaba'nın plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

84. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia, ceza sahası içine girerek topu yerden ön direğe çıkardı. Bajic'in vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz'ı geçen top filelere gitti: 3-1.

88. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un hızlı atağında topla buluşan Junior Fernandes, önce Attamah'ı geçti sonrada kaleci Volkan Babacan'ı da çalımlayarak, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

