Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Alanya - Başakşehir maçı izle)

Süper Lig 25. haftası bu akşam oynanacak Alanyaspor - Başakşehir maçı ile başlıyor. Galatasaray ile birlikte liderlik koltuğunu paylaşan Başakşehir, şampiyonluk iddiasını devam ettirmek için deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçından 3 puan almayı istiyor. Alanyaspor ise Medipol Başakşehir'i yenerek alt sıralardan kurtulmayı, düşme potasından uzaklaşmayı hefedliyor. Alanyaspor - Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler, takımların son durumları ile maçın online yayın linki haberimizde. Peki Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Alanyaspor - Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun yapacak. Maçın 4.hakemi ise Özgür Yankaya.



ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İNTERNET YAYINI



Spor Toto Süper Lig 25. hafta açılış karşılaşması olan Alanyaspor - Başakşehir maçı saat 20.00'den itibaren BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Bu maçı online izlemek isteyenler BeIN Connect (Digitürk Play) üzerinden satın alabilirler. Aşağıda linkten bu maç ile birlikte Süper Lig 25. hafta maçlarını satın alarak online izleyebilirsiniz.

Alanyaspor - Başakşehir maçı izle

MAÇ ÖNCESİ SON DURUMLAR



Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Dört haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Aytemiz Alanyaspor ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor. Son 3 maçında 2 galibiyet alan 50 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.



Aytemiz Alanyaspor'da Berkan Emir'in sakatlığı sürüyor. Emre Nefiz'in durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor.



Medipol Başakşehir'de, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, bu akşam oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 26. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER



Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Taha, Villafanez, Efecan, Fernandes, Douglas



Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Mevlüt