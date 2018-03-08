PFDK’dan Beşiktaş ve Galatasaray’a kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Galatasaray'a taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle para cezası kesti.



PFDK, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:



“Antalyaspor’un, 04.03.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Demir Grup Sivasspor Kulübü hakkında, 04.03.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, kulüp medya sorumlusunun yayın toplantısına katılmaması suretiyle talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor’un, 04.03.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt J bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Trabzonspor’un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Beşiktaş’ın, 05.03.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün F,G1,G2,G3 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Göztepe’nin, 04.03.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir – Göztepe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Atiker Konyaspor Kulübünün, 04.03.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Medaş Batı Alt D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Kardemir Karabükspor Kulübü hakkında, 03.03.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Galatasaray’ın, 03.03.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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