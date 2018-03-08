SPOR

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

08 Mart 2018 | 12:01

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 Mart Cuma günü:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

10 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 Mart Pazar:

13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 Mart Pazartesi:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

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