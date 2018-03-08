Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 Mart Cuma günü:



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır



10 Mart Cumartesi:



13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy



16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek



19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu



11 Mart Pazar:



13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus



13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa



16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan



19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler



12 Mart Pazartesi:



20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk