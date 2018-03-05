MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasına damga vurdu. Haftanın son maçı olan Trabzonspor-Beşiktaş maçında gülen taraf, rakibini Ryan Babel'in golleriyle 2-0 mağlup eden Beşiktaş oldu. Bu sonuçla Beşiktaş, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının tüm ayrıntıları ve Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın puan durumu...



Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda Beşiktaş'a galibiyeti getiren Ryan Babel, 71 ve 78. dakikalarda ağları havalandırarak mücadelenin en çok öne çıkan ismi oldu.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 24. HAFTANIN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN



Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 47'ye yükseltti ve zirvedeki iddialı konumunu sürdürdü. Trabzonspor ise 36 puanda kaldı.



Trabzonspor gelecek hafta Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 7: Sosa'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ön direkte Novak bomboş pzoisyonda topla buluştu. Ama kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.

Dakika 11: Gökhan ile Love sağ kanatta verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Vagner Love'ın ilk şutu savunmadan döndü. Seken topu bir kez daha önünde bulan Love'ın ikinci vuruşunda top üstten auta gitti.

Dakika 22: Sosa, sol kanattan bindiren Novak'ı ceza sahasında topla buluşturmak istedi. Lens son anda araya girip topu kornere gönderdi.

Dakika 25: Sol kanattan Adriano'nun ortasında top Love'ın önünden geçti. Love hamle yapmasına rağmen bu topa dokunmayı başaramadı.

Dakika 31: Novak'ın pasında N'Doye savunmanın arkasına sarktı. Ama bomboş durumda topu kontrol edemedi. Top auta çıktı.

Dakika 38: Talisca'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Love'ın sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

Dakika 43: Babel'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Talisca, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Onur gole izin vermedi.



Dakika 45: Talisca ceza sahası yayı içinden yerden bir şut çıkarttı. Top Onur'un üzerine gitti.

İkinci yarı

Dakika 54: Olcay'ın ceza sahasının sağ çaprazında uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top çerçeveyi bulmadı.

Dakika 71: Sol kanattan Caner'in ortasında Babel'in indirdiği topla Negredo buluştu. Negredo dar açıda Onur'la karşı karşıya pozisyonda topu Babel'e çıkarttı. Babel de düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dakika 77: Sağ kanattan yapılan ortada N'Doye ve Fabri topa birlikte çıktı. N'Doye seken topu ağlara gönderdi. Ama hakem Fabri'ye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Dakika 78: Negredo'nun harika ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Babel, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Dakika 85: Ceza alanına sokulan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, top direğin az farkla yanından auta çıktı.



Dakika 90: Okay Yokuşlu'nun pasında ceza alanı sağ çaprazından Pereira'nın şutunda, top kaleci Fabricio'da kaldı.



Dakika 90+2: Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.



Beşiktaş karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 65 Rodallega), Sosa, Olcay Şahan (Dk. 65 Yusuf Yazıcı), Abdülkadir Ömür, N'Doye

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano (Dk. 65 Caner Erkin), Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 58 Negredo)

Goller: Dk. 71 ve 78 Babel (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 1 Tosic, Dk. 44 Lens (Beşiktaş) Dk. 28 Hubocan (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da, kart cezalısı Burak Yılmaz'ın yokluğunda Dame N'Doye forma giydi.



Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında takımında yer alamadı. Bu futbolcunun yokluğunda Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hugo Rodallega ile N'Doye arasındaki tercihini Senegalli futbolcudan yana kullandı.



Savunmanın ortasında geçen hafta son anda rahatsızlanarak kadrodan çıkarılan Tomas Hubocan tekrar formasına kavuştu. Uğur Demirok ise yedek kulübesinde yer aldı.



Bordo-mavililer, böylece geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçına göre 2 farklı oyuncuyla Beşiktaş mücadelesine çıktı.



Öte yandan Trabzonsporlu oyunculardan Jose Sosa ve Olcay Şahan, maç öncesi Beşiktaş'ın yedek kulübesine giderek, eski takım arkadaşları ve teknik direktör Şenol Güneş ile hasret giderdi.

Beşiktaş'ta 2 eksik



Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma ile sakatlığı bulunan Pepe, Trabzonspor karşısında oynayamadı.



Siyah-beyazlılarda ligde geçen haftaki Fenerbahçe maçına göre Quaresma ve yedek kulübesine çekilen Domagoj Vida'nın yerine Jeremain Lens ile Anderson Talisca, Trabzonspor karşısında forma giydi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, stoperde Gary Medel ve Dusko Tosic'i oynattı.



Güneş, forvette Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında görev verdiği Alvaro Negredo'yu yedek kulübesine çekerken, Vagner Love ilk 11'de sahaya çıktı.





Taraftar ilgisi



Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.



Tribünlerin tamamına yakınını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de stat girişinde takımı meşalelerle karşıladı. Taraftarlar, ısınma sırasında ise futbolcuları tek tek tribüne çağırarak, oyunculara moral verdi.



Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak, takımlarını yalnız bırakmadı.



Zeytin Dalı Harekatı'na destek



Trabzonspor Kulübü maç öncesinde stattaki dev ekranlardan Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek videoları yayınlandı.



Bordo-mavili taraftarlar da "Asla yalnız değilsiniz" yazılı pankart açarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." diye bağırdı.



Maç öncesi Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



İki takım sporcuları da seremoniye güvenlik güçlerinin üniformalarını giyen çocuklarla çıktı. Çocukların bir kısmı saygı duruşu sırasında asker selamı verdi.