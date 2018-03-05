Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trabzon - Beşiktaş maçı canlı izle)

Trabzonspor, Beşiktaş'ı Süper Lig 24. haftasında konuk ediyor. Fenerbahçe galibiyetiyle zirve yarışına yeniden tutunan Beşiktaş, çıkış arayan Trabzonspor'a konuk oluyor. Ligin 23. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş, bordo-mavili rakibini de mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak. Burak Yılmaz'ın olmadığı maçta Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenerek üst sıralara çıkmak istiyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları, istatistikler ve maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı, saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda yapılacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.



TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İNTERNET YAYINI



Süper Lig 24. haftasının önemli karşılaşması karşılaşması, Trabzonspor - Beşiktaş maçı, bu akşam oynanacak. Futbolseverler, bu akşam oynanacak bu önemli maçı seyretmenin yollarını arıyor. BeIN Sports'tan yayınlanacak maçı internetten canlı olarak izleyebilirsiniz. BeIN Connect üyeliği ile maçı satın alma şansınız var. Aşağıdaki linke tıklamanız ve açılan sayfada size uygun olan teklifi seçmeniz yeterli.



Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı izle



TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUMLAR



Trabzonspor'da Burak Yılmaz, kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulanan Mustafa Akbaş, Esteban Alvarado ve Fabian Castillo da kadroda yer alamayacak.



Beşiktaş'ta ise kırmızı kart cezalısı Ricardo Quaresma, Trabzonspor maçında görev alamayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Ryan Babel'i sağ kanada çekip, solda Caner Erkin'in önünde Adriano Correia'yı oynatacağı tahmin ediliyor.



Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel'in yanı sıra üçer kez bu durumla karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇLARI İSTATİSTİKLERİ



Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 126. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 125 karşılaşmanın 52'sini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 171 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.



Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 6, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında üç farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 89 lig maçında Beşiktaş 35, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 126 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan Beşiktaş - Trabzonspor maçı 2-2 tamamlandı.





Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 43 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 13 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, biri Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 53 gol attı.



Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 4-3 kazandı.



Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.



Bu arada Trabzonspor, evinde yaptığı son 5 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Trabzon'da son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 5 müsabakadan 3'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.



EN FARKLI SKORLAR



Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.



Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.



Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.



TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER



Trabzonspor: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, Rodallega



Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo