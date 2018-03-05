Süper Lig puan durumu - 24. hafta maç sonuçları (Lig TV BeIN Sports maç özetleri izle)

Süper Lig 24. haftası açılış maçında Bursaspor, Kayserispor'u ağırladı. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 9 haftada galip gelemeyen Bursaspor, Kayserispor maçıyla hem 3 puan özlemini sonlandırdı hem de 2018 yılındaki ilk galibiyetini aldı. Ligde son olarak 14. haftada, 3 Aralık 2017'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 yenen, ardından oynadığı 9 maçtan 6 mağlubiyet, 3 beraberlikle ayrılarak gelecek adına taraftarını endişelendiren Bursaspor, Kayserispor maçını kazanarak 2018 yılındaki ilk galibiyetini de almış oldu.



Cumartesi günü oynanan maçlarda ise Kasımpaşa ile Osmanlıspor 1-1 berabere kalırken Medipol Başakşehir, konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi. Medipol Başakşehir'in gollerini 45. dakikada Epureanu ve 81. dakikada Mevlüt Erdinç'ten geldi. Bu sonuçla Medipol Başakşehir, puanını 50'ye yükseltti. Günün son maçında Karabükspor, Galatasaray'ı ağırladı. Ligin sonuna demir atan Karabükspor, güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi. Gomis'in 4 gol atarak hem kendi kariyer rekorunu kırdı hem de Galatasaray'ın tarihindendeki en çok gol atan yabancı ünvanını kazandı. Gomis, ligde 24 gole ulaştı. Sarı-kırmızıların golleri; Bafetimbi Gomis (4), Özgür Yılmaz (Kendi kalesine), Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş'ten geldi.



Süper Lig 24. haftasında Pazar günü 4 karşılaşma oynandı. Bu maçların hepsinde deplasman takımları galip geldi. Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Akhisarspor, Sivasspor konuk olarak gittikleri deplasmanda rakiplerini yenerek haftayı 3 puanla kapattılar. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla geçen hafta da Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında iki haftada aldığı mağlubiyetler ile büyük yara aldı. Bu sonuçla 44 puanda kalan Fenerbahçe'nin lider ile arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. İşte Süper Lig puan durumu, haftanın toplu sonuçları...



Süper Lig maç özetleri izle



24. HAFTA SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI



Bursaspor 1-0 Kayserispor

Kasımpaşa 1-1 Osmanlıspor FK

Medipol Başakşehir 2-0 Göztepe

Kardemir Karabükspor 0-7 Galatasaray

Gençlerbirliği 0-1 Alanyaspor

Atiker Konyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor

Antalyaspor 1-4 Sivasspor



5 MART PAZARTESİ 20.00



Trabzonspor - Beşiktaş



SÜPER LİG PUAN DURUMU

PAYLAŞ