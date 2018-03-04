Antalyaspor 1 - 4 Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.



Maç öncesinde Afrin şehitleri nedeniyle müzik yayını yapılmadı. Tribünler sık sık ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ sloganları attı. Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde ‘Yaşasın Lösemili Çocuklarımız’ yazılı pankartla çıktı. İstiklal Marşı öncesinde Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Samet Aybaba yönetimindeki Sivasspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Hakan Arslan, 61. dakikada Emre Kılınç, 84. dakikada Delvin N'dinga ve 87. dakikada Mert Yandaş'tan geldi.



İki hafta sonra kaybeden Antalyaspor'un tek golünü ise 54. dakikada Deniz Kadah kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR



Maçın 17. dakikasında ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kone'nin vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kornere tokatladı.

19. dakikada Emre Güral'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Nazım Sangare'nin dönerek yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

27. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan hızlı kullandığı taç atışında, topla ceza sahasına giren Emre Güral'ın sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasına giren Emre Güral'ın pasında, defanstan seken topla buluşan Doukara'nın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Emre Güral'ın pasıyla ceza sahasında kaleci Tolgahan Acar ile karşı karşıya kalan Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, altı pasın önünde topla buluşan Doukara'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+1. dakikada sol kanattan çizgiye inen Emre Kılınç'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı



54. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta, defans arkasında topla buluşan Maicon'un bekletmeden kafayla pasında penaltı noktası üzerindeki Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1

61. dakikada Demir Grup Sivasspor yeniden öne geçti. Sol kanattan Kone'nin ceza sahasına gönderdiği topla sol çaprazda buluşan Emre Kılınç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlara gitti: 1-2

67. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Charles'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

79. dakikada Celustka'nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Doukara'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar, son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

84. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Defanstan atılan uzun pasa hareketlenen Cyriac, kaleciyi de geçerek arkadan gelen müsait durumdaki Ndinga'ya pasını verdi. Ndinga'nın ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-3

87. dakikada Demir Grup Sivasspor bir gol daha buldu. Antalyaspor savunmasının arkasına atılan pasla sol kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleci Ferhat Kaplan'la karşı karşıya kaldı. Emre, müsait pozisyondaki Mert Hakan Yandaş'a pasını çıkardı ve bu oyuncu da topu boş kaleye gönderdi: 1-4



Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Antalya

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Yusuf Bozdoğan

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Sakıb Aytaç (Dk. 79 Musa Nizam), Hakan Özmert (Dk. 62 Vainqueur), Charles, Maicon, Emre Güral (Dk. 76 Jevtovic), Deniz Kadah, Doukara

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Bifouma (Dk. 73 Cyriac), Emre Kılınç, Ndinga, Hakan Arslan, Robinho (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Kone (Dk. 90 Hakan Bilgiç)

Goller: Dk. 45+1 Hakan Arslan, Dk. 61 Emre Kılınç, Dk. 84 Ndinga, Dk. 87 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Hakan Özmert, Dk. 42 Charles, Dk. 70 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk.14 Robinho, 45+2 Emre Kılınç, Dk. 90+2 Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor)

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