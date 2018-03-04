MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 3 Akhisarspor

Fenerbahçe-Akhisarspor maçı, haftanın en keyifli maçlarından birine sahne oldu. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Akhisarspor maçında kazanan, 3-2'lik skorla konuk ekip Akhisarspor oldu. İşte Fenerbahçe-Akhisarspor maçının tüm ayrıntıları...

Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında henüz 14. dakikada Serginho'nun golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Akhisarspor, 35. dakikada Seleznyov ile farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



Mücadelenin 57. dakikasında Fenerbahçe, Giuliano ile farkı 1'e indirse de bu golden 2 dakika sonra Akhisarspor Larsson ile farkı tekrar 2'ye çıkarttı. Baskısını artıran Fenerbahçe, 67. dakikada Aatif Chahechouhe ile farkı yeniden 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol bulamadı ve Akhisarspor, Kadıköy'den 3-2 galip ayrıldı.



Geçtiğimiz hafta ligde Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında üst üste 2. yenilgisini aldı.



Bu sonuçla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, 44 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Akhisarspor ise puanını 33'e yükseltti.



MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadıkları maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 6 değişiklik yaptı.



Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, hafta içi Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları derbi maça göre takımında 6 değişikliğe gitti.



Beşiktaş derbisinde ilk 11'de oynayan ve kırmızı kart gören Volkan Demirel ile Alper Potuk kadroda yer almazken, Şener Özbayraklı, Aatıf Chahechouhe, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado yedek kulübesinde oturdu.



Bu isimlerin yerine Carlos Kameni, Mauricio Isla, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano ve Jose Fernandao ilk 11'de sahaya çıktı.



Valbuena ilk 11'de



Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, iki maç sonra ilk 11'de forma şansı buldu.



Aykut Kocaman, ligde ve kupada oynanan Beşiktaş derbilerinde yedek bekletip, sonradan oyuna dahil ettiği Valbuena'yı bu karşılaşmada 11'de oynattı.



Valbuena, Kadıköy'de oynanan son 3 lig maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.



Formasını Valbeuna'ya kaptıran Chahechouhe ise 5 resmi maç sonra yedek kulübesinde oturdu.



Fenerbahçe'de 4 eksik



Fenerbahçe'de 4 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemedi.



Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra geçen hafta Beşiktaş maçında sakatlanan İsmail Köybaşı, bu karşılaşmayı kaçırdı.



Hafta içi kupada Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Volkan Demirel ve Alper Potuk da Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezaları nedeniyle oynayamadı.





Tribünler dolmadı



Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta tribünlerin yarısını doldurabildi.



Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde 25 bine yakın sarı-lacivertli taraftar yer aldı.



Ege temsilcisinin 150 kadar taraftarı da kendileri için ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi.



Karşılaşmadan önce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapıldı.



Okan Buruk takımının başında yer alamadı



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçta cezası nedeniyle kulübede yer alamadı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan Buruk, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bıraktı.



Okan Buruk'un yerine Teleset Mobilya Akhisarspor'un başında sahaya yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Serginho, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

17. dakikada Dirar'ın ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Muğdat Çelik, topu penaltı noktası civarında uygun durumda bulunan Seleznov'a çıkardı. Ukraynalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kameni'nin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.

38. dakikada Giuliano ile verkaça giren Hasan Ali Kaldırım, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hasan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak Lukac'tan döndü. Pozisyonun devamında Teleset Mobilya Akhisarspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Muğdat Çelik'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Kameni sağına gelen topu kornere çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı



49. dakikada Dirar’ın sağ kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Giuliano’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada Hasan Ali’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Dirar’ın kafasıyla indirdiği topu Giuliano, kafa vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-2

59. dakikada Eray’ın sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada iyi yükselen Larsson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

67. dakikada ceza sahası içi sol taraftan Hasan Ali’nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aatif’in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3



Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Kameni x, Isla x (Aatif dk. 46 xx), Neustadter xx, Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x, Josef De Souza xx (Mehmet Ekici dk. 80 ?), Dirar xxx, Valbuena xx (Soldado dk. 69 x), Giuliano xx, Fernandao x

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer xxx, Sissoko xx, Eray xx (Dany dk. 73 x), Muğdat xxx, Larsson xx (Onur dk. 88 ?), Serginho xx, Seleznyov xxx (Henrique dk. 84 ?)

Goller: Giuliano (dk. 57) (Fenerbahçe), Aatif (dk. 67), Serginho (dk. 14), Seleznyov (dk. 35), Larsson (dk. 59) (T. M. Akhisarspor)

Sarı kartlar: Sissoko, Lopes, Mustafa Yumlu, Larsson, Lukac (T. M. Akhisarspor)