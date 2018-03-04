Fenerbahçe-Akhisarspor maçı öncesinde Seleznyov montunu çocuklara vermedi
04 Mart 2018 | 20:10
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesinde dikkat çeken bir görüntü yaşandı. Yoğun yağmur altında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçının seremonisinde tüm futbolcular montlarını çocuklara giydirdi. Seleznyov hariç...
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti.
Seremonide yoğun yağmur altında çocukların ıslanmaması için tüm futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Yevgen Seleznyov'un vermemesi dikkatlerden kaçmadı.
Çek futbolcunun bu hareketi tepkiye neden oldu.
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