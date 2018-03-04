Fenerbahçe-Akhisarspor maçı öncesinde Seleznyov montunu çocuklara vermedi

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti.



Seremonide yoğun yağmur altında çocukların ıslanmaması için tüm futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Yevgen Seleznyov'un vermemesi dikkatlerden kaçmadı.



Çek futbolcunun bu hareketi tepkiye neden oldu.

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