Atiker Konyaspor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Deplasman ekibi Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve rakibini küme düşme hattına gönderdi.



4 maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren tek gol, 87. dakikada Khalid Boutaib'den geldi.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, ceza sahası içerisinde yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

15. dakikada Ferhat Öztorun'un sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ali Turan, kafayı vurduğu meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

23. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Aytaç Kara'nın ceza sahasına ortasında savunmadan seken topu ceza yayı önünde bulan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla top direğin yanından auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



İkinci yarı



57. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

84. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında Gilberto'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

87. dakikada konuk ekip golü buldu. Mina'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Boutaib'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Orkan Çınar), Moke (Dk. 46 Fofana), Bourabia, Milosevic, Eto'o (Dk. 63 Volkan Şen), Jahovic

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar, Mina, Doria, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90 Berk Yıldız), Azubuike, Pereira (Dk. 77 Gilberto), Aytaç Kara, Adem Büyük (Dk. 60 Diallo), Boutaib

Gol: Dk. 87 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Azubuike, Dk. 90+1 Doria (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Ali Turan, Dk. 85 Bourabia (Atiker Konyaspor)

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