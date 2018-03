Gençlerbirliği 0-1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Atletico Tucuman 0-0 Defensa y Justicia

-

Banfield 0-0 Newells Old Boys Guillermo Brown 0-0 Villa Dalmine Club Comunicaciones 0-0 Defensores De Belgrano

-

Fenix 0-0 Platense

-

UAI Urquiza 0-0 Acassuso Barracas Bolivar 0-0 JJ Urquiza Claypole 0-0 Juventud Unida Bolivar 0-0 Guabira

-

Universitario Sucre 0-0 Wilstermann Santos 0-0 Corinthians Guarani FC 0-0 Rio Claro Juventude 0-0 Gremio

-

Sao Paulo RS 0-0 Veranopolis Uberlandia 1-0 CAP Patrocinense

-

America Mineiro 0-0 Democrata GV

-

URT 1-0 Tombense Bahia De Feira 1-0 Atlantico

-

Jequie 0-0 Jacuipense

-

Juazeirense 0-0 Bahia Vitoria 1-1 Jacobina

-

Vitoria Da Conquista 1-1 Fluminense De Feira ASSU 0-0 Globo FC

-

Baraunas 0-0 Potiguar Mossoro Ypiranga Erechim 0-0 Esportivo BG Internacional SC 0-0 Chapecoense

-

Joinville 0-0 Avai Cianorte 1-1 Parana

-

Coritiba 0-0 Gremio Metropolitano

-

Foz Do Iguaçu 1-0 FC Cascavel Londrina 0-0 Prudentopolis

-

Rio Branco PR 1-3 TCW Goytacaz 0-0 Resende FAR Rabat 0-2 Kawkab Marrakech Marseille 0-0 Nantes Stade de Reims (K) 1-1 Arras (K) UPNFM 0-0 Marathon Valencia 0-0 Real Betis Huesca 1-1 Almeria Beitar Jerusalem 1-0 Hapoel Acre Tivoli Gardens 0-1 Waterhouse Atletico FC 0-0 Real Cartagena MISC 1-1 UKM FC UTC Cajamarca 1-3 Comerciantes Unidos CA River Plate 0-1 Torque

-

Progreso 0-0 Nacional de Football

-

Racing Club Montevideo 0-0 Rampla Juniors Caracas FC 0-0 Deportivo Anzoategui

-

Trujillanos 0-0 Portuguesa FC