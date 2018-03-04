Gençlerbirliği 0-1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Hafta içinde teknik direktör değişikliğinde giden ve Hikmet Karaman'ın yerine Mesut Bakkal'la anlaşan Akdeniz temsilcisi, Mbilla'nın 66. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni devirdi ve rakibinin 10 maçlık yenilgisizlik serisini sona erdirdi.



Bu galibiyetle nefes almayı başaran Alanyaspor haftayı 24 puanla tamamlarken, Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı. Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor evinde Başakşehir'i ağırlarken, Gençlerbirliği ise Beşiktaş'a konuk olacak.

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