Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor-Galatasaray maçı, uzun yıllar unutulmayacak bir 90 dakikaya sahne oldu. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Karabükspor-Galatasaray maçında 7 gol atıldı. Gomis attığı gollerle Galatasaray tarihine geçti. İşte Karabükspor-Galatasaray maç özeti ve tüm ayrıntılar...



Maça fırtına gibi başlayan Galatasaray henüz 5. dakikada Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçti. 16'da Özgür, kendi kalesine attığı golle Galatasaray'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken, 18, 25 ve 33. dakikalarda yine sahneye çıkan Gomis attığı gollerle skoru 5-0 yaptı. 40. dakikada Nagatomo'nun ortaladığı topa Garry Rodrigues kafayı vurdu ve ilk yarının skorunu belirledi: 6-0.



İkinci yarıda vites düşüren Galatasaray'da 47'de Feghouli'nin golü ofsayta takılırken, 64. dakikada Sinan Gümüş topu ağlara gönderdi ve skor 7-0 oldu. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmandan tarihi bir galibiyetle ayrılmayı başardı.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 50 yaparak liderliğini sürdürürken, Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

KARABÜKSPOR - GALATASARAY



STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN SPORTS 1

KARABÜKSPOR: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Murat, Cem, Bliznichenko, Ibanez, Kage, Leandrinho

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI...



- 5. dakikada Rodrigues'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortayı Feghouli güzel bir şekilde Gomis'e indirdi ve Fransız yıldız topu ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

- 10. dakikada Galatasaray'ın serbest vuruş kullanacağı sırada Karabükspor ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda Galatasaray'dan Maicon ve Karabükspor'dan Özgür sarı kart gördü. Pozisyonun ardından serbest vuruş kullanılmadan önce bu kez de Ryan Donk sarı kart gördü.

- 13. dakikada Leandrinho sol çaprazdan şutunu çekti ancak top Muslera'da kaldı.

- 16. dakikada Karabükspor'un savunma oyuncusu Özgür, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve Galatasaray maçta 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

- 18. dakikada Nagatomo'nun ortasında topla buluşan Bafetimbi Gomis, sağına çekip vurdu ve skoru 3-0 yaptı.

- 25. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli yine Gomis'i gördü, Fransız yıldız hat-trick yaparak durumu 4-0'a getirdi.



- 28. dakikada Belhanda yakın mesafeden şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.

- 32. dakikada Gomis'in uzun mesafeli pasında Garry Rodrigues topu çekip vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmadı.

- 33. dakikada Galatasaray hızlı hücümunda Gomis, kendisinin dördüncü, Galatasaray'ın beşinci golünü kaydetti: 5-0

- 40. dakikada Mariano'dan asistinde Garry Rodrigues kafa vuruşuyla skoru 6-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



- 47. dakikada Feghouli'nin attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

- 64. dakikada Mariano'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sinan Gümüş kalecinin üzerinden topu ağlara göndererek durumu 7-0 yaptı.

- 74. dakikada Bafetimbi Gomis'in sert şutunda kaleci Çağlar gole izin vermedi ve maç 7-0 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Bursaspor müsabakasının ilk 11'ine göre bir değişikliğe gitti. Ligin 24. haftasına averajla lider giren Galatasaray'ın teknik patronu Terim, 3. haftada sahalarında oynadıkları ve 5-0 kazandıkları Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Linnes'in yerine Mariano'ya şans verdi.



Deneyimli teknik adam, Kardemir Karabükspor müsabakasında, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis'ten oluşan ilk 11'i sahaya sürdü. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Eray İşcan, Linnes, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Hakan Balta, Fernando, Koray Günter ve Latovlevici yer aldı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maç kadrosunda yer almadı.



KARABÜK'TE 4 DEĞİŞİKLİK

Ligde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un antrenörü Levent Açıkgöz, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 3-1 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Hakan Aslantaş'ın yerine Osman Çelik'e, Ferhat Görgülü'nün yerine Özgür Yılmaz'a, Skulason'un yerine Cem Özdemir'e ve Traore'nin yerine ise Murat Akın'a bu maçta şans tanındı.



Levent Açıkgöz, Galatasaray karşısında sahaya Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Kravchenko, Özgür Yılmaz, İshak Doğan, Cem Özdemir, Murat Akın, Bliznichenko, Ibanez, Kage ve Leandrinho 11'i ile çıktı. Karabük'ün yedek kulübesinde Rybka, Furkan Kaçar, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Stahl, Ahmet Karadayı, Hakan Aslantaş, Ergin Keleş, Alican Karadağ ve Yusuf Karabulut yer aldı. Yaklaşık 14 bin kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta taraftarlar tribünleri büyük oradan doldurdu. Futbolcular sahaya, Yeşilay Haftası dolayısıyla "Destek Olmak İçin Bir Nedenim Var" yazılı pankartla çıktı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR 0 - 7 GALATASARAY



STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık



KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Kravchenko, Özgür Yılmaz (Dk. 61 Tayyip Talha Sanuç), İshak Doğan, Cem Özdemir, Murat Akın, Bliznichenko (Dk. 46 Stahl), Ibanez, Kage (Dk. 79 Yusuf Akbulut), Leandrinho

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Fernando), Selçuk İnan (Dk. 61 Sinan Gümüş), Feghouli, Belhanda, Rodrigues (Dk. 73 Yasin Öztekin), Gomis



GOLLER: Dk. 5, 18, 26, 33 Gomis, Dk. 17 Özgür Yılmaz (kendi kalesine), Dk. 40 Rodrigues, Dk. 64 Sinan Gümüş (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 10 Özgür Yılmaz, Dk. 88 Leandrinho (Kardemir Karabükspor), Dk. 10 Maicon ve Donk, Dk 80 Fernando, Dk. 88 Sinan Gümüş (Galatasaray)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Feghouli, bekletmeden kafayla meşin yuvarlağı Gomis'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

13. dakikada topla ceza alanına giren Leandrinho bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo, topu arka direkte bulunan Gomis'e gönderdi. Bu oyuncuya gelmeden topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2.

18. dakikada Nagatomo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomis, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

25. dakikada Gomis 3. golünü attı. Galasataray'ın orta alandan gelişen atağında Belhanda, topu Feghouli ile buluşturdu. Bu oyuncu topu takım arkadaşı Gomis'e verdi. Gomis, kendisinin 3. takımının ise 4. golünü attı: 0-4.

33. dakikada orta alandan kapılan topu kontrol eden Feghouli, ara pasıyla meşin yuvarlağı Gomis'e ulaştırdı. Hızla ceza alanına yönelen Gomis, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Gomis, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-5.

40. dakikada Galatasaray farkı 6'ya çıkarttı. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada, arka direkte Rodrigues, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-6.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

64. dakikada Mariano'nun pasıyla sağdan ceza alanına giren Sinan Gümüş'ün vuruşunda, top kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın üzerinden filelerle buluştu: 0-7.

65. dakikada Kage'nin ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Leandrinho kaleye vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

77. dakikada Kage, ara pasında topu Leandrinho'ya aktardı. Bu oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.