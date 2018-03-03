Karabükspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Karabük - Galatasaray maçı canlı izle)

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 24. hafta maçında bugün son sıradaki Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Süper Lig'de 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 47 puan toplayan Galatasaray, averajla zirvede yer alıyor. Yaptığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor. Karabükspor - Galatasaray maçı internetten nasıl izlenir detayları ile haberimizde. Peki Karabükspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KARABÜKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 24. haftasından oynanacak Karabükspor - Galatasaray maçının orta hakemi Mete Kalkavan olacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık üstleneyecekler. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler. Karabükspor ile Galatasaray arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak Süper Lig mücadelesi 3 Mart Cumartesi akşamı 19:00'da başlayacak.

KARABÜKSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Futbolseverler, bu akşam oynanacak Karabükspor - Galatasaray maçını nasıl izleyebiliriz diye araştırıyorlar. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak olan Karabükspor - Galatasaray maçını internet üzerinden izlemek için ise beIN Connect uygulamasını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak bu maçı ile birlikte haftanın maçlarını satın alıp şifresiz izleyebilirsiniz.

Karabükspor - Galatasaray maçı izle

KARABÜKSPOR - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE TAKIMLARIN SON DURUMLARI

Karabükspor'da sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Ferhat Görgülü ve Olafur Ingi Skulason Galatasaray karşısında sahada olmayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.

GALATASARAY'IN YENİLGİLERİ DEPLASMANDA!

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda yaptığı son 7 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray, dış sahada oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

KARABÜKSPOR İLE GALATASARAY'IN 20. RANDEVUSU

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 3-2 galip geldi.

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, kırmızı-mavililer 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Karabük'te ev sahibi ekip 6, konuk Galatasaray 9 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon Karabük'te yapılan maçı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı.

Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.

KARABÜKSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL ONBİRLERİ

Karabükspor: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Özgür, İshak, Cem, Murat Akın, Ibanez, Traore, Kage, Leandrinho

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis