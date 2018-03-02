Fırat Aydınus'un Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi raporu belli oldu

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Fırat Aydınus'un maç raporu belli oldu. İşte 4 golün atıldığı ve 3 kırmızı kartın çıktığı derbiyle ilgili hakem raporunda yazılanlar...

Fırat Aydınus, raporunda Quaresma'nın Souza'ya yönelik fiilinin yanı sıra ihraç sonrası Mehmet Ekici'ye yönelik darbına da yer vermesi Beşiktaşlı yıldız futbolcunun iki farklı eylemden sevk edilerek ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.



Müsabakanın orta hakemi Aydınus, Querasma'nın ihraç nedenini raporunda, "Rakip takım oyuncusunun suratına eliyle vurma" ifadesiyle anlatırken, "7 sırt numaralı oyuncunu (Quaresma) rakip takımın 89 sırt numaralı (Souza) oyuncusunun suratına eliyle vurması üzerine ihraç ettim. Oyun dışı kalan futbolcu dışarı çıkmak yerine arkadaşlarının engellemesine rağmen tekrar aynı oyuncunun üzerine gitmeye çalışmıştır" sözlerine yer verdi.



Aydınus, Souza'nın suratına vurma gerekçesiyle ihraç ettiği Quaresma'nın daha sonra Mehmet Ekici'ye yönelik darbıyla ilgili de, "....Futbolcu arkadaşlarının engelleme çabalarına rağmen tekrar koşarak rakip takımın 89 sırt numaralı (Souza) oyuncunun üstüne gitmeye çalışmış bu sırada bu oyuncu yine karşı takımdan 11 sırt numaralı (Mehmet Ekici) oyuncusunu boynundan sert bir darbeyle şiddetle itmiştir" ifadelerine yer verdi.



Aydınus oyunun yaklaşık 4-5 dakika durmasına sebep olan o kargaşada sahaya giren ve olaylara karışan diğer aktörlerden hiçbirine raporunda yer vermemesi dikkat çekerken; Q7'nin Mehmet Ekici'ye yönelik darbını, "Boynundan sert şekilde itme" ifadesiyle tanımlaması dikkat çekti. Portekizli yıldızın iki şiddetli hareketinin de raporda yer alması Beşiktaşlı futbolcuyu iki farklı eylemden iki ayrı ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu.





Buna göre Beşiktaşlı futbolcu hem Souza'ya hem de Mehmet Ekici'ye yönelik "kural dışı" hareketi olmasından dolayı TFF Disiplin Talimatı'nın 43. ve 44. maddelerinden (Kural dışı) ihlalendin PFDK'ya sevk edildi. Karşılığı 3 ile 6 maç men olan şiddetli haraketten PFDK'ya gidecek olan Q7, ceza gerektiren iki farklı eylemi olduğu için yine talimatın 11. maddesine yer alan 'ictima maddesi' kapsamında her iki fiilinden ayrı ayrı yargılanacak.





Beşiktaşlı oyuncu, Souza'ya yönelik kural dışı hareketinden 3 maç, saldırı fiilinden ise 5-10 maçlık men cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak kurul ilk eyleminde oyuncunun haksız tahrik sonucu bunu yaptığına karar vermemi halinde cezasını (Souza'ya yönelik ilk eylemi konusunda) üçte bir oranında indirme hakkına sahip. Buna göre oyuncunun şiddetli harekette ısrarı da göz önüne alındığında Querasma minimum 4 ile 6 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olacak.





TFF Disiplin Talimatı'na göre dünkü karşılaşmada sarı kart gören olayların diğer kahramanları Mehmet Ekici, Volkan Demirel (tribünlere yönelik hareketi), Alper Potuk (kırmızı kart) eylemleriyle ilgili TFF'nin bir sevki olması mümkün değil. Tıpkı çok tartışılan Emre Belözoğlu'nun Konyaspor maçında Halis Özkahyaya yönelik hareketinin sevksiz kalması gibi...



Karşılaşmanın bir başka merak edilen konusu da devre arası yaşanan arbede. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de teyit ettiği kavga gürültüyle ilgili temsilci raporlarında sevke değer bir ihlalin olmaması. Buna göre Caner ve Dirar arasındaki koridorda yaşanan tartışmada bir disiplin ihlali yok. (Sporx)