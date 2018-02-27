İddaa Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluk favorisi olarak Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray'ın oranı 2,35 olarak belirlendi. Derbide Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş'ın oranı 3,50, Fenerbahçe'nin oranı 3,50 olarak açıklandı.



Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,10'dan 3,40'a çıktı.



İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları...



GALATASARAY

Eski: 2,60

Yeni: 2,35



FENERBAHÇE

Eski: 2,90

Yeni: 3,50



BEŞİKTAŞ

Eski: 4,20

Yeni: 3,50



TRABZONSPOR

Eski: 200,00

Yeni: 500,00



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Eski: 3,10

Yeni: 3,40

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