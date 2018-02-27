SPOR

İddaa Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi

27 Şubat 2018 | 18:06

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları değişti. Buna göre G.Saray, şampiyonluk yarışında favori olarak gösteriliyor. 

İddaa Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi

İddaa, Süper Lig'de şampiyonluk favorisi olarak Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray'ın oranı 2,35 olarak belirlendi. Derbide Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş'ın oranı 3,50, Fenerbahçe'nin oranı 3,50 olarak açıklandı.

Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,10'dan 3,40'a çıktı.

İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları...

GALATASARAY
Eski: 2,60
Yeni: 2,35

FENERBAHÇE
Eski: 2,90
Yeni: 3,50

BEŞİKTAŞ
Eski: 4,20
Yeni: 3,50

TRABZONSPOR
Eski: 200,00
Yeni: 500,00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Eski: 3,10
Yeni: 3,40

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Spor Toto Süper Lig
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