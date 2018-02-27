Fernandao PFDK'ya sevk edildi

TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fernandao, Prpfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



İşte TFF'den yapılan açıklama:



Hukuk Müşavirliği'nce 27.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- BURSASPOR Kulübü'nün 23.02.2018 tarihinde GALATASARAY A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- AYTEMİZ ALANYASPOR 24.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi BİLAL GÖMEÇ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde GÖZTEPE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" deneniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 26.02.2018 tarihinde MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.