PFDK'dan Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'a 50'şer bin TL ceza

PFDK, Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 50 bin TL para cezası verdi.



İşte TFF'nin sitesinde açıklanan cezalar:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.02.2018 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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