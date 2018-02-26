Süper Lig puan durumu - 23. hafta maç sonuçları (Lig TV BeIN Sports maç özetleri izle)

Süper Lig 23. haftası bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ile tamamlanıyor. Cuma akşamı Galatasaray - Bursaspor maçı ile başlayan Süper Lig 23. haftasında zirvede sıralama değişti. Galatasaray, Bursaspor'u 5-0 yenerek Medipol Başakşehir'in üstünde maç fazlalığı ile yer alıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın 11. dakikasında Bafetimbi Gomis'in attığı golle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 42. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.



Galatasaray, 49. dakikada Serdar Aziz'in golüyle maçta 3 farklı üstünlük yakaladı. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 72. dakikada Gomis ile bir gol daha buldu. Sarı-kırmızılı takım mücadelenin 90+3. dakikasında Gomis'in attığı golle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray bu skorla ligdeki puanını 47'ye taşıdı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



Süper Lig 23. haftasında merakla beklenen karşılaşma Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi idi. Beşiktaş, hafta içinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'e farklı yenilince yüzünü lige döndü. Avrupa'daki macerası mucizelere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe maçını 3-1 kazanarak hem rakibinin sıralamada üstüne çıktı hem de şampiyonluk yarışında yine söz sahibi oldu. Derbide 8. dakikada Fernandao'nun attığı gol ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ikinci yarıda Beşiktaş'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Böylece Fenerbahçe'nin ligde uzun süredir devam eden namağlup serisi de sona ermiş oldu. Beşiktaş'ın golleri ise Vida ve Quaresma(2)'dan geldi. Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken Fenerbahçe ise yine 44 puanda kaldı. Bu maç ile birlikte Süper Lig 23. haftasında oynanan maçların özetlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Bu iki takım Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez daha karşı karşıya gelecekler. İşte Süper Lig puan durumu, haftanın toplu sonuçları...



Süper Lig maç özetleri izle



SÜPER LİG 23. HAFTA TOPLU SONUÇLARI



Galatasaray 5-0 Bursaspor

Akhisarspor 3-0 Atiker Konyaspor

Kayserispor 3-2 Kasımpaşa

Alanyaspor 1-2 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor 3-1 Kardemir Karabükspor

Osmanlıspor FK 0-0 Antalyaspor

Göztepe 1-0 Sivasspor

Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe



26.02.2018

Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği



SÜPER LİG PUAN DURUMU