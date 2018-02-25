Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ofsayt isyanı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao'nun attığı golde "ofsayt" tartışmaları yaşandı.



Beşiktaşlı futbolcular, herhangi bir ofsayt itirazında bulunmazken; siyah-beyazlı taraftarlar ve spor otoritelerinin büyük bir kısmı Fernandao'nun attığı golün ofsayt olduğunu iddia etti.

BEŞİKTAŞ SOYUNMA ODASINDA FERNANDAO'NUN GOLÜ İZLENDİ

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasında Fernandao'nun golünün tekrarını izledi ve karara tepki gösterdi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasında Fernandao'nun golünün tekrarını izledi.



Pozisyonun ofsayt olduğunu iddia eden futbolcu ve teknik heyet, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a serzenişte bulundu. Ayrıca yöneticiler, "Fernandao'nun golü nizami değil" şeklinde serzenişte bulundu.

FERNANDAO ÇILDIRTTI!

Öte yandan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 7. dakikasında rakip fileleri havalandıran Fernandao'nun gol sevinci Beşiktaş taraftarı adeta çılgına çevirdi.



Attığı golden sonra Vodafone Park'ta yer alan Fenerbahçe tribünlerine dönerek yaptığı hareket Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti. Fernandao'ya yabancı madde atan Beşiktaş taraftarı, diğer Fenerbahçeli futbolculara da tepki gösterdi.

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...