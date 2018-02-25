Göztepe 1 - 0 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İzmir'de karşı karşıya geldi.



Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Göztepe, Demir Grup Sivasspor karşısında şanssızlığını kırdı ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.



Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 35. dakikada Demba Ba kaydetti. Senegalli yıldızın ceza sahası dışından attığı müthiş gol, takımına 3 puan kazandırdı.



6 maç sonra kazanan Göztepe, puanını 36'ya yükseltti. Demir Grup Sivasspor ise 34 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçında iki takım da geçen haftaki ilk 11'lerinde 4 değişiklik yaptı.



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde yer verdiği Tanju Kayhan, Tayfur Bingöl, Rajko Rotman ve cezalı Adama Traore'nin yerine Sabri Sarıoğlu, Halil Akbunar, Andre Castro ve Leo Schwechlen'e şans verdi.



Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, kaleci Beto ve Kadu maç kadrosunda yer almadı.



Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise Osmanlıspor'u 3-2 yendikleri maçın ilk 11'inde şans verdiği Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Serhiy Rybalka ve Emre Kılınç'ın yerine Thievy Bifouma, Auremir, Henri Saviet ve Cyriac'ı sahaya sürdü.



Zeytin Dalı Harekatı'na destek



Müsabakada Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek verildi.



Göztepe Kulübü, Bornova Stadı'ndaki müsabakada taraftarlara 4 bin Türk bayrağı dağıttı. Müsabaka başlamadan önce iki takım taraftarları birlikte "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmada Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki Göztepeli komutanlar tarafından kendisine hediye edilen ve üzerinde Göztepe arması da bulunan pilot montunu giydi.



2. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan eğitim uçağının 16 Şubat'ta düşmesi sonucu Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit olmuştu.



İki takım futbolcuları sahaya Türk Böbrek Vakfının, "Böbrek sağlığı için aşırı şeker tüketimine dur de" yazılı pankartla çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Gouffran'ın sert şutunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

11. dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Gouffran'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35. dakikada Göztepe öne geçti. Konuk ekibin uzaklaştırmak istediği topa sahip olan Demba Ba, ceza alanı dışı sol çapraz pozisyondan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarı



54. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cyriac'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Castro'nun şutunda, kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Kone'nin sol kanattan yaptığı ortada Demir Grup Sivassporlu oyuncuların müdahale edemediği topu Tayfur Bingöl uzaklaştırdı.



Karşılaşma Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Bornova

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Göztepe: Günay Güvenç, Sabri Sarıoğlu, Kosanovic, Wallace Reis, Leo, Halil Akbunar (Dk. 90+2 Scarione), Poko, Selçuk Şahin (Dk. 68 Rotman), Gouffran (Dk. 76 Tayfur Bingöl), Castro, Demba Ba

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Bifouma (Dk. 70 Kone), Ndinga, Hakan Arslan, Robinho, Saivet (Dk. 46 Emre Kılınç), Cyriac (Dk. 86 Muhammet Demir)

Gol: Dk. 35 Demba Ba (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 58 Castro, Dk. 65 Gouffran, Dk. 88 Poko, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl, Dk. 90+4 Scarione (Göztepe)