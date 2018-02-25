Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe sahne oldu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kazanan, 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maç özeti ve derbiye damga vuran tüm anlar...



Fenerbahçe, henüz 8. dakikada Fernandao'nun golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya adeta golle başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Domagoj Vida'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Golden sonra maçı adeta Fenerbahçe yarı sahasında oynayan Beşiktaş, galibiyet golünü Ricardo Quaresma ile buldu. 77. dakikada sahneye çıkan Quaresma, müthiş trivelasıyla skoru 2-1'e getirdi.



Maçta son sözü yeniden Quaresma söyledi ve 90+3'te kaydettiği golle maçı 3-1 Beşiktaş'ın kazanmasını sağladı.

FENERBAHÇE 15 MAÇ SONRA KAYBETTİ



Bu sonucun ardından, Fenerbahçe'nin ligde 15 maçtır devam eden yenilmezlik serisi sona ererken Beşiktaş şampiyonluk yarışında yeniden iddialı bir konuma geldi.



Beşiktaş aldığı galibiyetle Spor Toto Süper Lig sıralamasında Fenerbahçe'nin önüne geçmeyi başardı ve puanını 44'e yükseltti. Fenerbahçe ise 44 puanda kaldı.



Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında perşembe günü yeniden karşı karşıya gelecek.



BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE



STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: BeIN SPORTS 1



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Tolgay Arslan, Quaresma, Babel, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf, Giuliano, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI...



- Maçın 8. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın ortasını Fabri tokatladı. Giuliano'nun vuruşunu Vida çizgide çıkardı, boşta kalan topu Fernandao ağlara gönderdi ve Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.



- 20. dakikada Fenerbahçe, Fernandao ile ikinci gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının hatasında topu alan Fernandao'nun şutu direğin yanından auta çıktı.



- 25. dakikada Quaresma'nın ortasında Ryan Babel kafayı vurdu, ancak top auta gitti.



- 49. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında çok iyi yükselen Vida, kafayı vurdu ve durumu 1-1'e getirdi.





- 52. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Fernandao'nun Fabri'den dönen şutu sonrası Mehmet Topal topu orta sahadan kaleye gönderdi, çizgi üzerinde Medel kafayla yaptığı müdahaleyle golü önledi.



- 65. dakikada sol kanattan Quaresma'nın ortasına Negredo bomboş pozisyonda topa vuramayınca Beşiktaş öne geçme şansını değerlendiremedi.



- 77. dakikada Negredo'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Ricardo Quaresma, trivela şutla harika bir gol attı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Dirar'ın sağdan yaptığı ortada Fabricio topu sektirdi. Guiliano'nun şutunu Vida kale çizgisi üzerinde engellese de Fernandao dönen topu filelere gönderdi: 0-1

14. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Love topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Kameni'de kaldı.

20. dakikada Tosic'in hatalı pasını kaparak ceza sahasına yönelen Fernandao'nun uzaktan şutunda top az farkla auta gitti.

25. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Babel ön direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top dışarı gitti.

35. dakikada Quaresma, Isla'dan sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi ve sağ ayağının dışıyla şutunu çekti, Kameni meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İkinci yarı



49. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Quaresma'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Vida kafayla topa vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

52. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Topal'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fernandao'nun şutunu kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Fabricio ayaklarıyla önledi. Dönen topu Şener Özbayraklı uzak mesafeden kaleye gönderdi, Medel çizgi üzerinde kafayla müdahale ederek gole izin vermedi.

53. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Vagner Love kafayla meşin yuvarlağı indirdi. Altı pas gerisinde oluşan karambolde son vuruşu Hutchinson yaptı, savunmaya çarpan top Kanadalı oyuncudan auta gitti.

73. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Negredo yükselip meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

77. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Negredo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma sağ ayağının dışıyla uzak köşeden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

90+1. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal'ın kafayla kaleye gönderdiği topu Fabricio kurtardı.

90+4. dakikada Quaresma bir kez daha fileleri havalandırdı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Portekizli oyuncu dar açısına rağmen sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1



Derbiyi Beşiktaş 3-1 kazandı.



MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta, derbi öncesi Oğuzhan Özyakup şoku yaşandı.



Siyah-beyazlı ekipte, rahatsızlığı nedeniyle Oğuzhan Özyakup, maç kadrosunda yer alamadı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk 11'de oynatmayı planladığı Oğuzhan Özyakup'un rahatsızlığı nedeniyle orta sahada hücuma dönük görevi Tolgay Arslan'a verdi.



Pepe ve Talisca cezalı



Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalıları Anderson Talisca ile Pepe, derbi karşılaşmasında görev alamadı.



Beşiktaş'ın 22. haftada Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart gören ve bu sezon dörder kez bu durumla karşı karşıya kalan her iki oyuncu, cezalarını derbi maçta çekti.





Savunmada Tosic-Vida ikilisi



Beşiktaş'ta savunmanın göbeğinde Dusko Tosic ile Domagoj Vida görev aldı.



Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan ve siyah-beyazlı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yaptığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Tosic, ilk 11'de görev aldı.



Siyah-beyazlı formayla son olarak Bursaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Vida ise iki maç sonra aynı şansı yakaladı.



Tosic ve Vida, ilk kez yan yana oynadı. Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla ilk derbi karşılaşmasına çıktı.



Fenerbahçe karşısında ilk 11'de şans bulan Vagner Love da ilk derbi heyecanını yaşayan oyunculardan biri oldu.



Gökhan Gönül, 3. kez "Dalya" dedi



Derbi maçta ilk 11'de sahaya çıkan Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül, Süper Lig'de 300. maçına çıktı.



Lig kariyerine 2007-2008 sezonunda Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer olarak başlayan Gökhan Gönül, kariyerinin en anlamlı maçlarından birine çıktı. Süper Lig'de daha önce 299 mücadelede görev yapan 33 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'taki derbi maçta 300. maçına çıkacarak üçüncü kez "Dalya" dedi.



Eski takımı Fenerbahçe formasıyla ligde 254 maç oynayan Gökhan Gönül, derbi maç öncesi Beşiktaş'ta 45 karşılaşmaya çıkmıştı.



Cyle Larin, ilk kez



Derbi maç öncesi eksik oyuncularıyla dikkati çeken Beşiktaş'ta yeni transferlerden Cyle Larin, ligde ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı.



Siyah-beyazlı takımın, devre arası transferlerinden olan ancak daha önce lig maçlarında kadroda şans bulamayan Larin, derbi maçta yedek soyundu. Cyle Larin, transferinin ardından sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği maçında kadroda yer almış ancak oynama şansı bulamamıştı.



Beşiktaş'ta Larin'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Necip Uysal, Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Mustafa Pektemek de ilerleyen dakikalarda şans bulmak için yedeklerde bekledi. Siyah-beyazlı ekipte genç oyuncular Alpay Çelebi ve Fatih Aksoy da derbi kadrosuna dahil edildi.



Derbi maçta özel konuk



Derbi karşılaşmasını Muş'ta meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül de izledi.



Talha Gül, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan Mehmetçik'lere yazdığı mektupla gündeme gelmişti.



Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ı tamamen doldurdu.



Derbi mücadelesini 35 bine yakın taraftar izledi.



Maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor'un başında bulunan Rıza Çalımbay ve bir dönem Beşiktaş'ı çalıştırına Gordon Milne de takip etti.



Seremoni öncesi iki takımın teknik direktörün yan yana gelmediği görüldü.



Aykut Kocaman'dan 2 değişiklik



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş derbisinde takımını geçen haftaya göre iki değişiklik yaparak sahaya sürdü.



Vodafone Park'ta oynanan derbide, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte İsmail Köybaşı forma giydi.



Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Mathieu Valbuena'yı derbide yedek oturttu. Fransız futbolcunun yerine sahaya Nabil Dirar ilk 11'de çıktı.



Kalede tercih Kameni



Aykut Kocaman'ın derbi maçta kaledeki tercihi Carlos Kameni oldu.



Geçen hafta geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadrodan son anda çıkarılan kaleci Volkan Demirel, derbide yedek bekledi.



Aytemiz Alanyaspor maçında kritik kurtarışlar yapan Kameni ise milli kalecinin rahatsızlığında aldığı formayı kaptırmadı ve derbide ilk 11'de sahada yer aldı.





Volkan Demirel, derbilerde yedek



Volkan Demirel, bu sezon oynanan 3 derbide de yedek kaldı.



Sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde Kameni'nin arkasında yedek bekleyen Volkan, derbi hasretini yine gideremedi.



Kocaman'ın bu derbide de kaledeki tercihi yine Kamerunlu file bekçisi Kameni oldu.



Fenerbahçe'de iki eksik



Fenerbahçe, zorlu maçta iki futbolcusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, derbide kadroda yer almadı.



Teknik direktör Kocaman, Makedon oyuncu Eljif Elmas'a ise maç kadrosunda yer vermedi.



Skrtel maç kadrosunda



Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, sakatlığını atlattı ve derbinin kadrosuna dahil edildi.



Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak'ta oynanan Göztepe maçında forma giyebilen Skrtel, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 aydan uzun süre kadroya girememişti.



Skrtel, derbide yedekler arasında yer alarak, teknik direktör Kocaman'dan şans bekledi.



Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı



Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını derbi maçta yalnız bırakmadı.



Vodafone Park'ta kendileri için ayrılan deplasman tribününün tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Dolmabahçe'ye gelmek için öğle saatlerinde Kadıköy'de Ülker Stadı'nın önünde toplandı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, yaklaşık 40 belediye otobüsüyle Vodafone Park'a geldi. Taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında stada girdi.



Caner Erkin'den Fenerbahçeli taraftarlara alkışlı tepki



Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'nin taraftarlarının küfürlü tezahüratına alkışla tepki verdi.



Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Caner'e eski takımının taraftarları tepki gösterdi. Caner, küfürlü tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarları alkışlayarak tepkisini ortaya koydu.



Vefa Küçük ve Ali Yıldırım stada geldi



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, derbide sarı-lacivertli takıma destek olmak için Vodafone Park'a geldi.



Küçük ile sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Ali Yıldırım ve beraberindekiler de statta kendileri için ayrılan bölümde karşılaşmayı takip etti.



Ali Koç maçı locada takip etti



Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç da derbiyi izledi.



Ali Koç, geçen sezon olduğu gibi derbiyi yine Vodafone Park'ta locadan izleyerek, sarı-lacivertli takıma destek oldu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Vida (Dk. 63 Negredo), Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Tolgay Arslan, Babel (Dk. 85 Necip Uysal), Vagner Love (Dk. 75 Caner Erkin)

Fenerbahçe: Kameni, Isla (Dk. 79 Valbuena), Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı (Dk. 32 Şener Özbayraklı), Dirar, De Souza, Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 61 Alper Potuk), Giuliano, Fernandao

Goller: Dk. 8 Fernandao (Fenerbahçe), Dk. 49 Vida, Dk. 77 ve 90+4 Quaresma (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 34 Isla, Dk. 38 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Dk. 39 Vida, Dk. 50 Tolgay Arslan, Dk. 90+1 Quaresma (Beşiktaş)