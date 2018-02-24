Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa (Maç özeti)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 yenildi. Bu sonucun ardından Kasımpaşa 29 puanda kalırken, Kayserispor 38 puana yükseldi.



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada Kasımpaşa, Mbaye Diagne'nin golü ile maçta 1-0 öne geçti: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Markus Neumayr'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Diagne'nin, altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Silviu Lung'un yanından ağlarla buluştu.

13. dakikada bir kez daha tehlikeli gelen Kasımpaşa'da; Trezeguet'nin ceza alanına girer girmez sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top sağ kale direğinden geri geldi.

20. dakikada Kayserispor, Deniz Türüç'ün golüyle maçta eşitliği yakaladı: Ryan Mendes'in pasıyla topla buluşan Erkan Kaş son çizgiye inerek topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Deniz Türüç'ün altıpas önünde yaptığı sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşede ağlarla buluştu: 1-1.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

66. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı... Veysel Sarı, Deniz Türüç'e yaptığı müdahele sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

74. dakikada Kayserispor, Stephane Badji'nin golü ile maçta 2-1 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ryan Mendes rakiplerini ekarte ederek hızla ceza alanına girdi ve son çizgiden topu kale ağzına gönderdi. Ramazan Köse'den seken topa hareketlenen Stephane Badji'nin penaltı noktası yakınından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

77. dakikada David Pavelka ile Ryan Mendes'in ceza alanı içinde girdiği ikili mücadele sonrasında; hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı işaret etti. Pavelka bu pozisyonun ardından sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Paşalı futbolcular pozisyona itiraz etse de hakemin kararı değişmedi. Penaltı vuruşunu gole çeviren Umut Bulut durumu 3-1'e getirdi.

90+3. dakikada Kasımpaşa'da Trezeguet'nin penaltıdan attığı gol sonrası skor 3-2'ye geldi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

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