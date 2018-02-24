Alanyaspor 1 - 2 Trabzonspor maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası Alanyaspor-Trabzonspor maçına sahne oldu. Nefeslerin kesildiği mücadelede 3 gol vardı.



Maça çok hızlı başlayan Alanyaspor 9. dakikada Trabzonspor savunmasının büyük hatası sonrası topu alan Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı tek golle sona erdi.



İkinci yarıda sahada biraz daha toparlanmış bir görüntü çizen Trabzonspor, 68'de N'Doye'un asistinde yıldızı Burak Yılmaz'la durumu 1-1'e getirdi.



İlerleyen dakikalarda Alanyaspor gol için bastırırken, Trabzonspor kalecisi Onur mükemmel kurtarışlarla skorun değişmesine izin vermedi.



77'de kontra atağa çıkan Trabzonspor'da Albülkadir, N'Doye'dan aldığı pas sonrası kaleci Riou'yu geçti ve dar açıdan attığı golle Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu.



6 maç sonra galibiyetle tanışan Trabzonspor puanını 36 yaparken, Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

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