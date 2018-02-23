Akhisarspor 3 - 0 Konyaspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor ile Konyaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya geldiler.



Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 15. dakikada Ömer Bayram'ın asistinde Seleznov'un golüyle maçta durumu 1-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu.



İkinci yarıda da Konyaspor etkisiz bir oyun sergiledi ve maçın 2. golü de ev sahibi ekipten geldi. Dakikalar 68'i gösterirken Seleznov kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı ve farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 88. dakikada Serginho'dan geldi ve Akhisarspor, rakibini 3-0'la evine yolladı. İkinci yarıda Akhisarspor'dan Ömer Bayram ve maçın yıldızı Seleznov mücadeleyi sarı kart görerek tamamladı.



Bu galibiyetle birlikte Akhisarspor son 3 haftadaki 3. galibiyetini aldı. Maç fazlasıyla 9. sıraya yükselen Akhisarspor puanını 30'a çıkardı. Haftayı mağlubiyetle kapatan Konyaspor ise 15. sırada ve 21 puanda haftaya kötü bir başlangıç yapmış oldu.

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