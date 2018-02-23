SON DAKİKA! Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi
23 Şubat 2018 | 20:16
Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Profesyonel Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:
"Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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