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SON DAKİKA! Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi

23 Şubat 2018 | 20:16

Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SON DAKİKA! Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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