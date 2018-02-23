Gabriel Paletta, Jiangsu Suning'e gitti

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bir dönem transfer listesinde yer alan Gabriel Paletta'nın yeni durağı Çin oldu. Milan ile sözleşmesi devre arasında sona eren stoper Gabriel Paletta'nın Çin ekibi Jiangsu Suning'e transfer olduğu açıklandı.



Liverpool, Boca Juniors ve Milan gibi kulüplerde forma giyen ve şuan boşta olan Gabriel Paletta için Jiangsu Suning herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.



Kulüp kariyerinde 319 maça çıkan 32 yaşındaki Arjantin asıllı İtalyan stoper, 19 gol attı ve 7 asist yaptı. İtalyan Milli Takım formasını ise 3 kez giydi.

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