Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın perdesi Galatasaray-Bursaspor maçıyla açıldı. Maça hızlı başlayan Galatasaray, Garry Rodrigues'in asistinde Bafetimbi Gomis'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.



38'de Bursaspor'da Ekong son adam pozisyonundayken gole giden Belhanda'yı düşürdü ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



42'de Bursaspor'un savunmadan çıkarken yaptığı hata sonrası Gomis'in pasında topu alan Garry Rodrigues, kaleci Harun'u avladı ve Galatasaray'ı devreye 2-0 önde götürdü.



Galatasaray ikinci yarıya da golle başladı. 49'da Bursaspor ceza alanına gönderilen topu kaleci Harun ayaklarıyla uzaklaştırmak isterken Serdar Aziz kendisinden dönen topu ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu. Serdar Aziz eski takımı Bursaspor'a attığı golden sonra sevinmedi.



72'de Garry Rodrigues'in getirdiği topta Belhanda harika bir pasla Bursaspor savunmasını deyim yerindeyse bitirdi ve Gomis bomboş durumda golü atarak skoru 4-0 yaptı. 90+2'de yine Garry Rodrigues getirdi ve yine Gomis atarak maçın skorunu belirledi: 5-0.



İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi kazanarak avantaj yakalayan Galatasaray puanını 47 yaparken, Bursaspor ise 27 puanda kaldı.

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