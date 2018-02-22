Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem açıklandı.



Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Chelsea-Barcelona maçını yöneten Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de atandı. Derbiyi yönetmesi beklenen Fırat Aydınus'a ise bu hafta maç verilmedi ve dinlendirildi.



İşte Haftanın hakemleri;



23 Şubat Cuma



20.00 : Galatasaray - Bursaspor (Bülent Yıldırım)

20.00 : Teleset Mobilya Akhisar - Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)



24 Şubat Cumartesi



16.00 : Kayserispor - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

19.00 : Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Serkan Çınar)



25 Şubat Pazar





13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor (Bahattin Şimşek)

13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

16.00 Göztepe - Sivasspor (Mete Kalkavan)

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)



26 Şubat Pazartesi



20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

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