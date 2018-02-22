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Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

22 Şubat 2018 | 11:35

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

 

Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem açıklandı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Chelsea-Barcelona maçını yöneten Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de atandı. Derbiyi yönetmesi beklenen Fırat Aydınus'a ise bu hafta maç verilmedi ve dinlendirildi.

İşte Haftanın hakemleri;

23 Şubat Cuma

20.00 : Galatasaray - Bursaspor (Bülent Yıldırım)
20.00 : Teleset Mobilya Akhisar - Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)

24 Şubat Cumartesi

16.00 : Kayserispor - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
19.00 : Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Serkan Çınar)

25 Şubat Pazar


13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor (Bahattin Şimşek)
13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor (Hüseyin Göçek)
16.00 Göztepe - Sivasspor (Mete Kalkavan)
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

26 Şubat Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

 

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