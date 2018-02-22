Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem açıklandı.
Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Chelsea-Barcelona maçını yöneten Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de atandı. Derbiyi yönetmesi beklenen Fırat Aydınus'a ise bu hafta maç verilmedi ve dinlendirildi.
İşte Haftanın hakemleri;
23 Şubat Cuma
20.00 : Galatasaray - Bursaspor (Bülent Yıldırım)
20.00 : Teleset Mobilya Akhisar - Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)
24 Şubat Cumartesi
16.00 : Kayserispor - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
19.00 : Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Serkan Çınar)
25 Şubat Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor (Bahattin Şimşek)
13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor (Hüseyin Göçek)
16.00 Göztepe - Sivasspor (Mete Kalkavan)
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)
26 Şubat Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)