Süper Lig puan durumu - 22. hafta maç sonuçları (Lig TV - BeIN Sports maç özetleri)

Süper Lig puan durumu merak ediliyor. Bu akşam oynanacak Gençlerbirliği-Göztepe maçı ile sona erecek olan 22. haftasında liderlik el değiştirdi. Galatasaray'ın liderliği bir hafta sürdü. Süper Lig'de dün (18 Şubat Pazar) oynanan maçlar sonrasında liderliğe Medipol Başakşehir tekrar geçti. Başakşehir, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 galip dönerken Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 2-1 kaybetmesi ile zirve el değiştirdi. Bu maçlar sonrasında Süper Lig puan durumu ne oldu? İşte Süper Lig puan durumu, 22. hafta toplu maç sonuçları ile Lig TV BeIN Sport maç özetleri bağlantısı...



Süper Lig 22. haftası Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı ile başladı. Beşiktaş, Konyaspor ile başlayan zorlu bir maç maratonuna girdi. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e konuk olacak olan Beşiktaş, Konyaspor'dan galip gelerek bu maç öncesi moral bulmak istiyordu. Fakat Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile 1-1 kaldığı maçta hem 2 puan bıraktı hem de gelecek haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Pepe ile Anderson Talisca'yı da yitirdi. Atiker Konyaspor müsabakası öncesinde üçer sarı kartı bulunan futbolculardan Pepe 39, Talisca ise 53. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.



Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Beşiktaş derbisi öncesi moral bulmak ve ligde uzun süredir maç kaybetmeme serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, 3 puanı 3 gol ile aldılar. Alanyaspor karşısında sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 20. dakikada Giuliano Victor de Paulo, 27. dakikada ise Jose Fernandao'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda rakibine önemli bir fırsat vermeyen Fenerbahçe, 60. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle 3. golü buldu. Fenerbahçe böylece Galatasaray ile aynı puana ulaşmış oldu.



Süper Lig 22. haftasında sonucu merak edilen maç ise Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı idi. Başakşehir, geçen hafta Fenerbahçe'ye kaybetmesi sonucu ile liderliği kaybetmişti. İstanbul temsilcisi, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmek ve zirveyi bırakmak istemiyordu. Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u Adebayor'un 35. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 46'ya yükselten Başakşehir, Galatasaray'ın kaybetmesi ile liderliği geri aldı.



Haftanın süpriz sonucu ise Kasımpaşa - Galatasaray maçından çıktı. Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın bu keyfi bir hafta sürdü. 37. dakikada Rodrigues'in attığı gol ile 1-0 öne geçen Galatasaray, Kasımpaşa'nın Diagne'nin penaltıdan ve Koita'nın attığı gollere engel olamadı. Böylece Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Galatasaray, bir hafta sonra liderliği Başakşehir'e teslim etti. Süper Lig maç özetlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. İşte Süper Lig maç sonuçları ve Süper Lig puan durumu...



Süper Lig maç özetleri izle (Lig TV - BeIN Sport maç özetleri)

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

16.02.2018

Atiker Konyaspor 1-1 Beşiktaş

17.02.2018

Antalyaspor 2-1 Kayserispor

Sivasspor 3-2 Osmanlıspor FK

Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor

18.02.2018

Bursaspor 0-0 Yeni Malatyaspor

K.Karabükspor 0-3 Akhisarspor

Trabzonspor 0-1 Medipol Başakşehir

Kasımpaşa 2-1 Galatasaray

19.02.2018

18:00 Gençlerbirliği - Göztepe





SÜPER LİG PUAN DURUMU