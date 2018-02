Rıza Çalımbay ve Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve başladıkları günden bu yana ilk defa kendi sahalarında maç kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek "Antrenör, futbolculuk hayatında mağlup olunur ama kendi sahamızda mağlubiyet hiç istemediğim şeylerden bir tanesi" dedi.



Karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:



"Pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik. Adebayor’un fizik üstünlüğü gayet iyi. Visca da çok orta yapıyor. Bu da bizim en çok konuştuğumuz şey ama söylediğimiz şeylerden gol yedik. Bunu telafi edecek pozisyonları yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Bu şimdinin sorunu değil. Devre arasından beri gol sıkıntısı yaşıyoruz. Burak atarsa atıyor, diğer arkadaşların da bu işin içinde olması gerekiyor. Biz gelmeden gol yeme sıkıntısı vardı. Onları bir nebze giderdik. Şimdi maalesef gol atma sıkıntısı yaşıyoruz. Gençlerbirliği maçında penaltı atamıyoruz. Bu maçın başında kaçırdıklarımızdan birini atabilsek oyun farklı olacaktı. Göztepe maçında 9-10 pozisyon var maalesef onları da değerlendiremedik. Golü atamazsak maalesef bu sıkıntılar yaşanacak. Biz yine de elimizden geleni sezon bitimine kadar göstereceğiz ve Trabzonspor'un ligi en iyi yerde bitirmesi için her şeyi yapacağız."



Abdullah Avcı'nın açıklamaları



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise maç öncesi ligin kaliteli oyuncu grubuna sahip, bireysel zenginliği olan, yüksek şiddetle koşuyu fazla yapabilen, ikili mücadelelerde en fazla kazanan, en fazla faul yapan ve son zamanlarda ön tarafında hem yetenekli hem hareketli oynayan bir Trabzonspor analizini yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Takım boyu en yüksek takımlardan bir tanesi. Kısa ortalara uzun zamandır çalışıyorduk, bugün karşılığını aldık, golü attık. Trabzonspor'un Burak ile 3 net pozisyonu var. Bir de oyunun başında kendi ayağımızdan kaybettiğimiz Sosa’nın vuruşu var. İlk 15 dakika sonra oyunu tamamen kontrol altında tutan, pas oyununu doğru kullanan, bunu zaman zaman sonuçlandıran, zaman zaman kaçıran, zaman zaman da sonuçlandırmadan geri dönen bir görüntümüz vardı."



Oyunun kontrolü ilk 15 dakikadan sonra tamamen ellerinde olduğunu kaydeden Avcı, şunları söyledi:



"Ligin en fazla faul yapan takımı bugün 9 faulde kaldı. Bunun bir sebebi de az temaslı oyunu oynamamız gerekiyordu, buna müsaade etmedik. Bu son derece değerliydi. Emre hastaydı serumla oynamasına bugün karar verdik. En yüksek mesafede koşu yapan oyunculardan bir tanesiydi. Adebayor ile Arda da en fazla ikili mücadeleye giren oyunculardandı. Arda her geçen gün daha olgun ve fizik kalitesini artırarak bize katkı sağlıyor. Visca bizde 250. maçına çıktı. Bugün doğum günüydü. 7 senedir beraber kutluyoruz. Bugün ligin en fazla asist yapan oyuncusu. Bizim için geçen haftadan sonra böyle bir galibiyet alabilmek bizim için değerli. Değerli bir takıma karşı deplasmanda kazanabilmek önemliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum, Trabzonspor'a da başarılar diliyorum."



Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, "Trabzonspor'da dahil 100 senelik İstanbul takımları bu kültüre sahip, bunu yaşamış. Bu yarışın sonuna kadar zaman zaman dalgalanmalar olacak. Geçen hafta bizde de oldu. Her maç zor. Trabzonspor bugün kazansaydı belki mesafe kat edecekti ama şuan 4 takım arasında 100 senelik kulüplerin içerisinde yarışabilmek, oyun olarak sahanın içerisinde güçlü kalabilmek, bizim için temel prensiplerden bir tanesi. Yarış bütün tepedeki takımlar arasında devam edecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ