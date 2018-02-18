Kasımpaşa 2-1 Galatasaray (22. hafta puan durumu)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Kasımpaşa karşısında öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak büyük şok yaşadı.

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MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda 2 değişiklik yapıldı.



Sarı-kırmızılı ekipte, sarı-kart cezasını Antalyaspor karşılaşmasında oynamayarak dolduran Muslera 11'e döndü ve Cedric Carrasso tekrar yedeğe çekildi.



Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda, Kasımpaşa önünde forma giyemezken, onun yokluğunda Tolga Ciğerci başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu.



Galatasaray'da tedavileri süren Fernando Reges ile Jason Denayer kadroya giremezken, Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov bu maçta takımını yalnız bıraktı.

Linnes formayı kaptı



Sarı-kırmızılı ekibin Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi ve üst üste 3. resmi maçta da başlangıç kadrosunda yer aldı.



Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçındaki performansıyla tecrübeli teknik adamın beğenisini kazanan Linnes, ligdeki Antalyaspor müsabakasının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıktı.



Sağ bekte takımın tecrübeli ismi Mariano Filho ise son 3 resmi maçta ilk 11'i unuttu.

Tribünler dolmadı



Kasımpaşa-Galatasaray müsabakasına ev sahibi takım taraftarlarının ilgisi düşük kaldı.



Kasımpaşa Recep Tayip Erdoğan Stadı'nda tribünlerin önemli bölümünün boş kalması dikkati çekti.



Öte yandan, Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Yaklaşık 1500 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar maç öncesi, "Lider buraya" tezahüratı yaparak takımı tribüne çağırdı.



Öte yandan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Şenkal ve başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da maçı protokol tribününden takip etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta direk dibine giden topu kaleci Ramazan Köse, son anda kornere çeldi.

10. dakikada Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda Veigneau, meşin yuvarlağı çizgiden kornere çıkardı.

19. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Ramazan topu iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Trezeguet'nin ortasında, ceza sahası içinde Diagne'nin kafayla arkaya aşırttığı topa gelişine Koita'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada Gomis'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topa buluşan Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

35. dakikada Selçuk'un uzaktan vuruşunda kaleci Ramazan topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Selçuk İnan'ın savunma arkasına pasında, kale sahası sol çaprazında topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşunda savunmada Omeruo topu çizgiden çıkardı.

37. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı sahasında buluştuğu topla rakiplerinden sıyrılan Donk, topu sol tarafta müsait durumda bulunan Rodrigues'e çıkardı. Bu oyuncunun Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

43. dakikada Veigneau'nun solda ortasına iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

45+1. dakikada topla ceza sahası içine hareketlenen Mensah, Serdar Aziz'den sıyrılırken yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 45+3. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı



51. dakikada Koita'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pavelka, meşin yuvarlağı bekletmeden penaltı noktasına çıkardı. Mensah'ın gelişine yerden vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

80. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol taraftan Veigneau'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde, altıpasın sağında bulunan Koita topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

85. dakikada sağ kanattan hareketlenen ve Maicon'dan sıyrılarak ceza sahasına giren Veysel Sarı'nın yerden pasında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+3. dakikada Erden Derdiyok'un vuruşunda savunmadan dönen top altıpas üzerinde Gomis'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Veigneau, topu çizgiden çıkardı.



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Kasımpaşa sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 80 İlhan Depe), Trezeguet (Dk. 90+4 Ahmed Ildız), Koita, Diagne (Dk. 71 Eduok)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar Aziz (Dk. 46 Eren Derdiyok), Maicon, Nagatomo, Donk, Tolga Ciğerci, Feghouli (Dk. 59 Sinan Gümüş), Selçuk İnan (Dk. 82 Yasin Öztekin), Rodrigues, Gomis

Goller: Dk. 37 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 45+3 Diagne (Penaltıdan), Dk. 80 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 17 Nagatomo, Dk. 49 Tolga Ciğerci, Dk. 79 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 36 Veigneau, Dk. 55 Sadiku, Dk. 90+1 İlhan Depe, 90+5 Koita (Kasımpaşa)