Trabzonspor 0 - 1 Medipol Başakşehir

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzon'da karşı karşıya geldi.



Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye yenilerek zirve yarışında yara alan Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanında bu kaybını telafi etti ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.



Başakşehir'e Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golü, 35. dakikada Emmanuel Adebayor kaydetti.



Trabzonspor, bu mağlubiyetin ardından galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.



Medipol Başakşehir, aldığı galibiyetle puanını 46'ya yükseltti. Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.



MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçın ilk 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Bordo-mavililerde ara transferde kadroya dahil edilen Filip Novak, yedek kulübesine çekilirken bu futbolcunun yerine Pereira 11'de forma giyme şansı yakaladı. Göztepe maçında kart cezası nedeniyle oynamayan ve ardından yedek kulübesinde yer alan Portekizli oyuncu, 2 hafta sonra 11'de oynadı.



Orta alanda Kucka'nın yerine Onazi, stoperde Uğur Demirok'un yerine Durica, Bero'nun yerine kart cezası sona eren Yusuf Yazıcı, Rodallega'nın yerine de tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz, 11'de forma giyen diğer oyuncular oldu.



Burak, 2 hafta sonra



Bordo-mavili takımın ligin son 2 haftasında Göztepe ve Gençlerbirliği ile oynadığı maçlarda kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuştu.



Hollanda'da tedavisi tamamlandıktan sonra hafta içinde antrenmanlarda yer alan golcü futbolcu, Rodallega'nın yerine forvette görev yapan tek oyuncu oldu.



Nijeryalı oyuncu Onazi de 3 hafta aradan sonra 11'de görev yaptı.



Emre Belözoğlu ilk 11'de



Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren Emre Belözoğlu, Trabzon deplasmanında takımındaki yerini aldı.



Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da ilk 11'de sahaya çıktı.



Taraftar ilgisi az



Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.



Ligde son 5 maçta berabere kalan bordo-mavililerin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar gözlendi.



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada ceza alanı içinde yakın mesafede Gökhan İnler'den topu kapan Sosa'nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından çıkarak yan ağlarda kaldı.

4. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Volkan Babacan güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

17. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top direğin hemen yanından auta çıktı.

19. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Arda Turan, yerden kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Ancak karşılaşmanın hakemi golden önce Durica'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

22. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan attığı kornerde, ceza alanı içinde Arda Turan kafayla Adebayor'a çıkardı. Bu futbolcunun kafa ile filelere göndermek istediği top kaleci Onur Recep Kıvrak'da kaldı.

35. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Adebayar, kafa ile topu kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere gönderdi: 0-1

43. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

45. dakikada Onazi'nin pasında ceza alanında topu göğsüyle kontrol ederek önüne alan Burak Yılmaz'ın şutunda top üsten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı



51. dakikada Arda Turan, ceza alanı sol çaprazında karşı karşıya pozisyondaki şutunda top kaleci Onur Recep Kıvrak'tan döndü.

63. dakikada Epureanu'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Onur Recep Kıvrak kontrol etti.

65. dakikada Caiçara'nın soldan ortasında, ceza alanında Adebayor'un kafa şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müdahale edemediği top direğin yanından auta gitti.

71. dakikada Visca'nın ceza alanı çizgisi önünden şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, yerden gelen topu çeldi.

81. dakikada soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine doğru inan Castillo'nun pasında Burak Yılmaz altı pas içinde topa vuramayınca bordo-mavililer önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

83. dakikada orta alandan atılan uzun pasta, N'Doye kafa ile topu Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan, tehlikeyi önledi.

86. dakikada N'Doye'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Medical Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereria (Dk. 89 Rodallega), Hubocan, Durica, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 67 N'Doye), Sosa, Yusuf Yazıcı (Dk. 73 Castillo), Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 70 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 90 Kerim Frei), Mossoro, Arda Turan (Dk. 73 Elia), Adebayor

Gol: Dk. 35 Adebayor (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 76 Caiçara, Mossoro (Maçtan sonra) (Medipol Başakşehir) Dk. 82 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)