Kardemir Karabükspor 0 - 3 Teleset Mobilya Akhisarspor (Maç özeti)
18 Şubat 2018 | 15:49
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Teleset Mobilya Akhisaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.
Akhisarspor-Karabükspor maçında 41. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle devreye 1-0 önde giren Akhisar, 58'de Muğdat Çelik'in şık golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçta skoru belirleyen golü ise 74. dakikada penaltıdan Soner Aydoğdu kaydetti.
Bu sonuçla Akhisarspor 27 puana yükseldi. 12 puanda kalan Karabükspor ise son sırada kaldı.
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