Alper Ulusoy'un notu belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...

Konya deplasmanındaki hesaplarda olmayan 1-1'lik beraberlik siyah-beyazlı yönetimde şok etkisi yaratırken, esas şok karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'un mücadele içerisinde verdiği kararlar büyük tartışmalara neden olmuştu



Ulusoy, sarı kart sınırında olan Talisca ve Pepe'ye gösterdiği sarı kartlarla Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü. Hakem Alper Ulusoy, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında Talisca'ya gösterdiği kart çok tartışıldı. Ulusoy, özetle maçın önüne geçen kararlara imza atmıştı.



ALPER ULUSOY'A TAM NOT

Tartışmalı kararların yaşandığı karşılaşmanın gözlemcisi Sefer Altuntaş'ın, Alper Ulusoy'un bütün kararlarını 'doğru' bulduğu ve 37 yaşındaki hakeme yüksek not verdiği belirtildi. Hakem Alper Ulusoy gergin maçta ayrıca, Konyaspor'un 2, Beşitkaş'ın 1 golünü iptal etmiş; her iki takımın 'penaltı' itirazlarında bulunduğu birer pozisyonu devam ettirmişti.



"TALİSCA'YA VERİLEN KART DOĞRU"

Altuntaş'ın, Talisca'nın Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşmesine neden olan sarı kart pozisyonu için, "Yayıncı kuruluştan pozisyonun kamuoyu yansımayan görüntülerini de alıp inceledik. Talisca, Ali Turan'ın topuğuna bastı. Sarı kart gösterilmesi doğru" ifadelesini kullandığı bildirildi. (Hürriyet)

