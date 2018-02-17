Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, 22. haftada ligde kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Maça Alanyaspor hızlı başlarken, henüz 5. dakikada Kameni, Fernandes ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok önemli bir kurtarışla Fenerbahçe'nin geriye düşmesine engel oldu.



20. dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano kaleci Riou'yu geçip topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti. Kalesinde devleşen Kameni 23 ve 26. dakikalarda Douglas'ın gollerine izin vermedi.



27'de bu kez Aatif Chahechouhe'nun asistinde Fernandao topu boş kaleye gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. Aytemiz Alanyaspor cephesi pozisyonda ofsayt bekledi ancak hakem Ümit Öztürk golün nizami olduğuna hükmetti.



40'da Alanyaspor ceza alanına doldurulan topu Fernandao indirdi, Mehmet Topal'ın sert şutunda direkten dönen topu Brezilyalı oyuncu tekrar tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci devrede de sahada Fenerbahçe üstünlüğü vardı. 57'de Josef ve 58'de Aatif Chahechouhe ile golleri kaçıran Fenerbahçe, 59'da Josef'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Giuliano durumu 3-0'a getirdi.



İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan rahat bir galibiyetle ayrılarak Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 44 yaparken, Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

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