Sivasspor 3 - 2 Osmanlıspor (Maç özeti)

Büyük heyecana sahne olan Sivasspor-Osmanlıspor maçında ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24 ve 82. dakikalarda Robinho, 90+1'de Cyriac kaydetti. Son golün asisti de Robinho'dan geldi.



Osmanlıspor'un gollerini ise 62'de Cikalleshi, 71'de Musa Çağıran penaltıdan kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 34 yaptı. Ligden kalma mücadelesi veren Osmanlıspor ise 19 puanda kaldı.

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