Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB Alanya maçı canlı izle)

Fenerbahçe'nin Süper Lig 22. haftasında konuğu Aytemiz Alanyaspor. Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan Fenerbahçe, üçüncü sırada yer alırken; Aytemiz Alanyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, seyirci avantajı ile Alanyaspor maçından galip çıkmak ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları, cezalı-sakat oyuncular ve FB Alanya maçı canlı izleme linki haberimizde. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 22.haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. 17 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabakanın başlama saati 19.00. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı BeIN Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI İNTERNET YAYINI

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı canlı olarak BeIN Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda bu maçı internetten online şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Digitürk Play üyeliği ile aşağıdaki linkten haftalık maç satın alarak bu maçı şifresiz canlı seyredebilirsiniz.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı şifresiz izle

FENERBAHÇE 14 HAFTADIR KAYBETMİYOR!

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesinde Sarı-lacivertliler, bu sezonun en uzun yenilmezlik serisine sahipler. Süper Lig 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybedilen maç sonrasında Fenerbahçe, 14 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Aynı zamanda Fenerbahçe, bu başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda da gösterdi. Kupada altı karşılamada altı galibiyet ile alan Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUMLAR

Fenerbahçe: Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Aytemiz Alanyaspor: Konuk takımda Haydar Yılmaz, Berkan Emir ve Sackey son antrenmanda takımdan ayrı çalıştılar ve bu maçta forma giymeleri beklenmiyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 22. haftasında, Fenerbahçemiz ile Aytemiz Alanyaspor arasında 17 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletlerinin genel satışı sürüyor.

MİSAFİR TRİBÜNÜ:54,00 TL

SPOR TOTO TRİBÜNÜ-MİGROS TRİBÜNÜ:54,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK:109,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK:130,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK:194,50 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK:216,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK:248,00 TL

MARATON ALT E BLOK:297,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK:324,00 TL

1907 TRİBÜNÜ:430,00 TL

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Giuliano, Fernandao

Alanyaspor: Riou, Gassama, Fofana, Tzavellas, N'Sakala, Taha, Villafanez, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas