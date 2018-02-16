Şenol Güneş'ten Konyasporlu oyunculara olay hareket!

Süper Lig'de 22. haftanın açılış mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken maçın ardından sahada gerginlik vardı.



Alper Ulusoy'un yönetimini beğenmeyen iki takım oyuncuları ve teknik adamlar maç sonu soluğu hakem Alper Ulusoy’un yanında aldı. Bu esnada sahaya giren Şenol Güneş, oyuncularını oradan uzaklaştırırken Mehmet Özdilek ve Konyasporlu oyuncuları el hareketleriyle hakemi tebrik etmeye doğru yönlendirdi. Şenol Güneş’in bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu. Özdilek'in ise Güneş'in hareketlerine sinirlendiği görüldü.





(Görüntü BeinSports’tan alınmıştır.)