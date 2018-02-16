Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası Konyaspor-Beşiktaş maçıyla başladı. İki takımında tempolu bir futbol oynadığı maçta ilk tehlikeli pozisyonu Beşiktaş yakaladı. 13'te Talisca kaleci Serkan'la karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta gönderdi.



27'de Beşiktaş golü buldu. Babel'in sert şutunda Atiba Hutchinson'a çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu. Konyasporlu oyuncular ofsayt beklerken hakem golü verdi ve Beşiktaş maçta 1-0 öne geçti. 36. dakikada Vagner Love kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı. 39'da sarı kart gören Pepe, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. 41. dakikada Jahovic'in golü Pepe'ye faul yaptığı gerekçesiyle değer kazanmadı ve ilk yarı tek golle sona erdi.



İkinci devreye iki takımda kontrolü başladı. 52'de Ali Çamdalı'ya faul yapan Talisca itiraz edince sarı kart gördü ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. 60. dakikada Konyaspor beraberliği buldu. Eto'o'nun pasına hareketlenen Jahovic sol çaprazdan düzgün bir vuruşla Fabri'yi avladı ve skoru 1-1'e getirdi.



69 ve 70. dakikalarda Talisca ile iki önemli pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş'ta 71'de de Babel'in pasında Lens yüzde yüzlük golü kaçırdı. 82. dakikada Konyaspor'un öne geçme şansını önce Fabri ardından da topu çizgide çıkaran Pepe önledi.



İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Konyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 41, Konyaspor ise 21 yaptı.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, geçen haftaki Kardemir Karabükspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Güneş, ligin 21. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçının 11'inde yer alan Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia, Alvaro Negredo ve Ricardo Quaresma'nın yerine Atiker Konyaspor karşısında Jeremain Lens, Vagner Love, Tolgay Arslan ve Caner Erkin'e şans verdi.



Beşiktaş, karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Gary Medel, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Lens, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Vagner Love 11'iyle başladı.



Öte yandan, İl Spor Güvenlik Kurulunun 9 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda verdiği karar gereği Beşiktaş taraftarları stada alınmadı.



KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ligin 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçına göre 11'de biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Özdilek, Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Wilfried Moke'nin yanı sıra Eren Albayrak ve Moryke Fofana'nın yerine Jens Jonsson, Mehdi Bourabia, Nejc Skubic'i sahaya sürdü. Atiker Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Jonsson, Deni Milosevic, Samuel Eto'o, Bourabia ve Adis Jahovic 11'iyle başladı. Ev sahibi ekipte Ferhat Öztorun, Mustapha Yatabare ve Abdou Razack Traore ise sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Atiker Konyaspor sahaya "Temsilcimiz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" yazılı pankartla çıktı.



