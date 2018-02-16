Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3, ikinci Medipol Başakşehir'in 2 puan ardından üçüncü sırada yer buldu.



Aytemiz Alanyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada yer aldı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-1 kazanmıştı.



İki eksik bulunuyor



Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.



Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.



Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmiyor



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.



Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı.



Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.

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