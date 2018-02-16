Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Konya BJK maçı canlı izle)

Süper Lig 22. haftası Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı ile başlıyor. Konyaspor - Beşiktaş maçı öncesinde ev sahibi takım 20 puanla 16. sırada yer alırken siyah-beyazlı takım ise 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e konuk olacak olan Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında galip gelerek Süper Lig'de zirve takibini sürdürmek istiyor. Konyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel ilk onbirleri ile takımların son durumları ve maçı izleyebilecek canlı yayın linki sayfamızda. Peki Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig mücadelesi 16 Şubat Cuma akşamı 20:00'de başlayacak. Müsabaka, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Konyaspor - Beşiktaş maçında orta hakemlik görevini Alper Ulusoy gerçekleştirecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacaklar. Dördüncü hakem ise Arda Kardeşler.



KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?



Konyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler, Konyaspor - Beşiktaş maçını internetten nasıl izleyebiliyoruz araştırıyorlar. Bu maçı şifresiz online izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek için ise beIN Connect uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için de aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan haftalık maç yayını satın almanız yeterlidir.



Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı izle



34. KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI



Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19'unu kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.



Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı. Samsun'da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.



Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Beşiktaş, Konyaspor ile yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.



Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.



BEŞİKTAŞ'IN ZORLU MARATONU



Beşiktaş, deplasmandaki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla zorlu bir maç takviminin içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 20 Şubat Salı günü Bayern Münih ile Almanya'da karşılaşacak. Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat'ta Fenerbahçe derbisine çıkacak Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibini 1 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bir kez daha konuk edecek.



Beşiktaş, bu zorlu seride son olarak 5 Mart'taki lig mücadelesinde Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



DERBİ ÖNCESİNDE SARI KART UYARISI



Konyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe'ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi.



Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.



Kırmızı kart nedeniyle Kardemir Karabükspor mücadelesinde kadroda yer alamayan Necip Uysal, cezasını tamamladı.



KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ



Konyaspor: Serkan, Ömer, Ali Turan, Filipovic, Eren, Milosevic, Ali Çamdalı, Jonsson, Fofana, Eto'o, Jahovic



Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Negredo