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Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta hakemleri açıklandı

15 Şubat 2018 | 11:17

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta hakemleri açıklandı


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 16, 17, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şu şekilde:

16 Şubat Cuma
20.00 Atiker Konyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

18 Şubat Pazar
13.30 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
13.30 Kardemir Karabükspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Volkan Bayarslan
16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Göztepe: Serkan Çınar

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