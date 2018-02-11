Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının devre arasında Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman tartıştı

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan, Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile karşılaştığı maçın devre arasında tansiyon yükseldi...



İlk devrenin son dakikasında Başakşehir’in kulandığı ikinci kornerde kronometre 48. dakikayı gösteriyordu. Kocaman ve ekibi 4. hakeme giderek itiraz ettiler. Bu sırada korner ceza alanı dışına çıkınca hakem oyunu bitirdi.



Bu kez Başakşehirliler ve Abdullah Avcı hakeme yoğun itirazlarda bulundular. Aykut Kocaman, hakem Halil Umut Meler’i bekleyerek itirazlarını sürdürürken Abdullah Avcı ile de tartıştı.

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