Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının devre arasında Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman tartıştı
11 Şubat 2018 | 21:09
Fenerbahçe'nin deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği mücadelenin devre arasında gerginlik yaşandı. Abdullah Avcı ile Aykut Kocaman, hakeme itiraz ettikleri sırada birbirleriyle de tartıştı.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan, Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile karşılaştığı maçın devre arasında tansiyon yükseldi...
İlk devrenin son dakikasında Başakşehir’in kulandığı ikinci kornerde kronometre 48. dakikayı gösteriyordu. Kocaman ve ekibi 4. hakeme giderek itiraz ettiler. Bu sırada korner ceza alanı dışına çıkınca hakem oyunu bitirdi.
Bu kez Başakşehirliler ve Abdullah Avcı hakeme yoğun itirazlarda bulundular. Aykut Kocaman, hakem Halil Umut Meler’i bekleyerek itirazlarını sürdürürken Abdullah Avcı ile de tartıştı.
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