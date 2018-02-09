Erkan Zengin: Eskişehirspor, Alanyaspor'a transferime izin vermedi

Erkan Zengin, transferin son saatlerinde Alanyaspor ile anlaştığını söylerken "Alanyaspor ile anlaşmıştım ve transfer oluyordum ama kulübüm iki saat kala buna izin vermedi" ifadelerini kullandı.



Eskişehirspor ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaşan Erkan, alacaklarında yaşanan problem nedeniyle bonservisini alamamıştı. Daha sonra Eskişehirspor ile yollarını ayırdığını dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, eski kulübü Hammarby ile henüz bir görüşme yapmadığını da söyledi ve "Avrupa'da transfer dönemi bitti. MLS'e ya da İsveç'e transfer olabilirim. Belki evime (Hammarby) dönerim" dedi.



Sorulan soru üzerine Hammarby Sportif Direktörü Jesper Jansson ile henüz bir görüşme yapmadıklarını da dile getiren Erkan, "Jansson ile henüz görüşmedik. Bekleyip neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu. (Sporx)

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