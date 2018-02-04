Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Galatasaray (Maç özeti)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.



Zirve yarışındaki rakipleri Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak liderlik koltuğuna oturmak isteyen Galatasaray, hiç beklemediği bir skorla karşılaştı.



Galatasaray'a göre etkili bir performans gösteren Demir Grup Sivasspor, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.



Demir Grup Sivasspor'a Galatasaray karşısında galibiyeti, 16. dakikada N'Dinga ve 58. dakikada Kone'nin penaltıdan kaydettiği gol getirdi. Galatasaray'ın Eren Derdiyok ile 79. dakikada bulduğu gol, puan için yeterli olmadı.



Bu sonuçla Galatasaray, Fatih Terim dönemindeki ilk yenilgisini aldı.



Demir Grup Sivasspor, aldığı galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Galatasaray ise 41 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da kadro değişiklikleri ön plana çıktı.



Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Osmanlıspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını Demir Grup Sivasspor önünde sahaya sürdü.



Osmanlıspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Iasmin Latovlevici bu kez yedekler arasında bulunurken, yerlerine Ryan Donk, Bafetimbi Gomis ve Yuto Nagatomo şans buldu.

Nagatomo ilk maçında 11'de



Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde İtalyan ekibi Inter'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Japon oyuncu Yuto Nagatomo, ilk maçına 11'de başladı.



Sarı-kırmızılı ekibin sol bekte yaşadığı sıkıntıyı gidermesi beklenen Japon oyuncu, Demir Grup Sivasspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihi oldu. Müsabaka öncesi taraftarların tribüne çağırdığı oyuncu, "üçlü" çektirdi.



Öte yandan, Nagatomo'nun Galatasaray'a transferi sonrası Japon basınının sarı-kırmızılı ekibin oynadığı ilk maça ilgisi oldukça yüksek olduğu görüldü. Bu maç için 20'nin üzerinde Japon gazeteci Sivas'a gelerek Yeni 4 Eylül Stadı'nda yerini aldı.



Japon gazetecilerin oturdukları masaların üzerine Türkiye ve Japonya bayrağı koymaları da dikkati çekti.



Belhanda yine yedek



Sarı-kırmızılı oyuncu Younes Belhanda, üst üste 3 maçta da yedek soyundu.



Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine başlamasının ardından ligdeki Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Belhanda, ardından başlangıç kadrolarında yer alamadı.



Ligin 18. haftasındaki Kayserispor maçına yedekler arasında başlayıp, süre alamayan, Osmanlıspor müsabakasına ise yedeklerde bulunup, ikinci yarıda oyuna dahil olan Belhanda, Demir Grup Sivasspor önünde de başlangıç kadrosunda tercih edilmedi.



Donk, ligde 659 gün sonra 11'de



Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Süper Lig'de 659 gün aradan sonra ilk 11'de oynama fırsatı buldu.



Süper Lig'de son olarak 2015-2016 sezonunun 29. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda bulunan Donk, 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan bu müsabakanın ardından yeniden ilk 11'de yer alabilmek için 1 yıl 9 ay 19 gün bekledi.



Antalyaspor maçının ardından 2015-2016 sezonunda ilk 11 göremeyen, 2016-2017 sezonunu ise İspanya ekibi Real Betis'te kiralık geçiren Donk, yeniden Galatasaray'a döndüğü bu sezonun ancak 20. haftasında başlangıç kadrosunda yer alabildi.



Demir Grup Sivasspor'un 4. dalyası



Sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 4. kez "dalya" yapma başarısı gösterdi.



Süper Lig tarihindeki ilk maçını, 2005-2006 sezonu ilk haftasında Malatyaspor'a karşı oynayan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray önünde 400. müsabakasına çıktı.



Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de geride kalan 399 maçında, 147 galibiyet ve 103 beraberlik elde ederken, 149 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Toplam 540 kez gol sevinci yaşayan Sivas temsilcisi, kalesinde 555 gole engel olamadı. Sivasspor, 12 sezonda toplam 544 puanı hanesine yazdırdı.



Zeydin Dalı Harekatı'na destek



Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi futbolseverlerin Zeytin Dalı Harekatı'na desteği sürdü.



Müsabaka öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda bayraklar dağıtılırken kartonlarla, "Ey Şanlı Asker" yazısı tribünde oluşturuldu.



Tribünler doldu



Futbolseverlerin Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakasına ilgisi yüksek oldu.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda tribünler dolarken, Galatasaray taraftarları için ayrılan bölümde de yaklaşık 1500 kişi yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Tolga Ciğerci'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7. dakikada Galatasaray ceza sahası içindeki karambolde Rybalka, kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunu çekerken, son anda topa ayak koyan Mariano tehlikeyi önledi.

16. dakikada Demir Grup Sivasspor, öne geçti. Rybalka'nın soldan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Ndinga şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

18. dakikada Demir Grup Sivasspor, bir kez daha gole yaklaştı. Soldan Bifouma'nın ortasında Kone'nin kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

32. dakikada soldan Feghouli'nin kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Maicon'un savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.

45. dakikada Mariano'dan aldığı pas sonrası çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı



51. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in pasında, müsait durumdaki Yasin Öztekin'in vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta gitti.

56. dakikada Denayer'in ceza sahasına girerken Auremir'e müdahalesi sonrası hakem Fırat Aydınus, yardımcısı Alex Taşçıoğlu'nun uyarısıyla penaltı kararı verdi.

57. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kone, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

77. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan kullandığı kornerde, arka direkte Ndinga'nın kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta çıktı.

79. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Rodrigues'in yerden ortasında, ilk vuruşu kaleciden dönen Eren Derdiyok pozisyonun devamında ikinci şutunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

89. dakikada Galatasaray savunmasından gelen uzun pasta kaleci Tolgahan Acar'ın yumrukladığı top, ceza sahası önünde Sinan Gümüş'ün önde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda, kale çizgi üzerinde Medjani meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

90+5. dakikada sağdan Mariano'nun ortasında, ceza sahası içinde müsait durumdaki Sinan Gümüş'ün kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta gitti.



Karşılaşmayı, Demir Grup Sivasspor, 2-1 kazandı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma (Dk. 78 Cyriac), Rybalka (Dk. 76 Saivet), Emre Kılınç (Dk. 90 Papp), Kone

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon Nagatomo, Tolga Ciğerci (Dk. 60 Eren Derdiyok), Donk, Yasin Öztekin (Dk. 72 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 68 Belhanda), Rodrigues, Gomis

Goller: Dk. 16 Ndinga, Dk. 57 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 79 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 41 Rybalka, Dk. 61 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 76 Muslera, Dk. 83 Mariano (Galatasaray)